الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا ويتفقد مشروعات صناعية وتنموية خلال أيام

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
18 حجم الخط
ads

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا اجتماع مجلس الوزراء، وذلك في إطار المتابعة الدورية لملفات العمل الحكومي، ومناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والخدمية، إلى جانب استعراض تقارير الوزارات والجهات المعنية حول الموقف التنفيذي لمشروعات الدولة.

مدبولي يتفقد مشروعات صناعية وتنموية خلال أيام

ويواصل رئيس مجلس الوزراء تحركاته الميدانية، حيث يقوم يوم الخميس المقبل بزيارة تفقدية إلى مصنع سيماف، لمتابعة أنشطة المصنع ومعدلات الإنتاج، والاطلاع على جهود توطين صناعة وسائل النقل السككي، في إطار خطة الدولة لدعم التصنيع المحلي وتعميق المكون المحلي في الصناعات الاستراتيجية.

اهتمام الحكومة بدعم التنمية المتكاملة بمحافظات الصعيد

كما يتوجه رئيس مجلس الوزراء، يوم السبت، المقبل إلى الأقصر، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك في ضوء اهتمام الحكومة بدعم التنمية المتكاملة بمحافظات الصعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والتراثية.

حرص الحكومة على المتابعة الميدانية المستمرة

وتأتي هذه التحركات في سياق حرص الحكومة على المتابعة الميدانية المستمرة، والوقوف على أرض الواقع على معدلات التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مصطفي مدبولي وسائل النقل السككى

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع تعظيم العائد من الأصول المنقولة لصندوق مصر السيادي

مدبولي يستعرض مع وزير البترول ملفات التعاون الإقليمي وتوصيل الغاز ومشروعات حياة كريمة

بطاقة استيعابية تبلغ 138 سريرًا، تفاصيل افتتاح مستشفى جامعة الجيزة الجديدة بحضور مدبولي

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة (صور)

مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي

وزير التعليم العالي: 32 مليون مواطن استفادوا من المستشفيات الجامعية خلال 2025

إبراهيم محلب: التعليم والصحية ركيزتان أساسيتان لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة

وزير الصحة: نموذج مستشفيات 2026 سيراعي التطور التكنولوجي الكبير

الأكثر قراءة

أمم افريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية تتقدم 2-0 أمام بوتسوانا في الشوط الأول

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

بعد خسارة الأحمر أمام المقاولون، ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

أمم أفريقيا، السنغال تتقدم على بنين بهدف في الشوط الأول

أمم أفريقيا 2025، فيستون ماييلي يقود هجوم الكونغو الديمقراطية أمام بوتسوانا

أول تعليق من قطر على تطورات الأوضاع في اليمن

نجيب ساويرس يحدد أهم 3 قطاعات قادرة على سداد ديون مصر (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء بداية العام الميلادي وحكم الدعاء في رأس السنة

هل تبطل الصلاة بسبب خطأ في تشكيل القرآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads