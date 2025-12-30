مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا ويتفقد مشروعات صناعية وتنموية خلال أيام

18 حجم الخط

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا اجتماع مجلس الوزراء، وذلك في إطار المتابعة الدورية لملفات العمل الحكومي، ومناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والخدمية، إلى جانب استعراض تقارير الوزارات والجهات المعنية حول الموقف التنفيذي لمشروعات الدولة.

مدبولي يتفقد مشروعات صناعية وتنموية خلال أيام

ويواصل رئيس مجلس الوزراء تحركاته الميدانية، حيث يقوم يوم الخميس المقبل بزيارة تفقدية إلى مصنع سيماف، لمتابعة أنشطة المصنع ومعدلات الإنتاج، والاطلاع على جهود توطين صناعة وسائل النقل السككي، في إطار خطة الدولة لدعم التصنيع المحلي وتعميق المكون المحلي في الصناعات الاستراتيجية.

اهتمام الحكومة بدعم التنمية المتكاملة بمحافظات الصعيد

كما يتوجه رئيس مجلس الوزراء، يوم السبت، المقبل إلى الأقصر، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك في ضوء اهتمام الحكومة بدعم التنمية المتكاملة بمحافظات الصعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والتراثية.

حرص الحكومة على المتابعة الميدانية المستمرة

وتأتي هذه التحركات في سياق حرص الحكومة على المتابعة الميدانية المستمرة، والوقوف على أرض الواقع على معدلات التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات العامة.

