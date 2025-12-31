محافظ الدقهلية يتفقد موقع تسرب خط رئيسي للمياه بشارع قناة السويس (صور)

18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال جولة ليلية، موقع أعمال إصلاح تسرب طارئ في خط رئيسي لـمياه الشرب بشارع قناة السويس بالمنصورة، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من سرعة تدارك أي معوقات.

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إصلاح تسرب مياه بشارع قناة السويس

توخي الدقة في تنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاح

وخلال الجولة، أشاد محافظ الدقهلية بالجهود السريعة والمكثفة التي تبذلها شركة مياه الشرب، معربًا عن تقديره للعاملين الذين يعملون في الميدان لتذليل الصعوبات وضمان انتظام الخدمة، ووجَّه المحافظ بضرورة توخي الدقة في تنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاح.

الاستجابة الفورية لأي شكاوى

وشدد المحافظ على أن سلامة وصحة المواطنين هي الأولوية القصوى، وأن مثل هذه المتابعات الميدانية تأتي في إطار التوجيهات المستمرة بضرورة الاستجابة الفورية لأي شكاوى أو طوارئ تخص مرافق الخدمات، وخاصة مياه الشرب.

أعمال الإصلاح تجري دون الحاجة لقطع المياه

وشهد شارع قناة السويس بالمنصورة تسرب مفاجئ في خط رئيسي لمياه الشرب، ودفعت الشركة بمعدات وآليات إلى الموقع، وشهدت الأعمال حضور ومتابعة ميدانية من المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي أكد أن فرق الصيانة المختصة تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة الإنجاز.

وأوضح "نشأت" أن موقع التسرب تم تحديده، مشيرًا إلى أن أعمال الإصلاح تجري دون الحاجة لقطع المياه عن المناطق المحيطة، وذلك بفضل وجود خط بديل يعمل بكفاءة، مما ضمن استمرارية تدفق المياه للمواطنين وعدم تعطيل مصالحهم.

