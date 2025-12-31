تسليم عقد عمل بشركة للملابس الجاهزة استجابة لاستغاثة سيدة من المحلة

18 حجم الخط

قامت المهندسة نهاد عبدالمعطي وكيل وزارة العمل بالغربية، بتسليم عقد عمل لمواطنة بشركة خاصة للملابس الجاهزة بالمحلة الكبرى.

وذلك في إطار الاستجابة السريعة لتوجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لتكليفات وزير العمل محمد جبران، وبناءً على استغاثة مقدمة من المواطنة أميرة طارق أبو شوبة، "28 سنة" وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للتشغيل بوزارة العمل

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، والعمل على توفير فرص عمل لائقة تضمن حياة كريمة واستقرارًا وظيفيًا، بما يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية..

وأكد وكيل وزارة العمل بالغربية أن المديرية مستمرة في تلقي وفحص شكاوى واستغاثات المواطنين، والتعامل معها بكل جدية وسرعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرص الدولة على دعم المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

