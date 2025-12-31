الأربعاء 31 ديسمبر 2025
سياسة

بدء العد التنازلي لتشكيل مجلس النواب، تعرف على ضوابط التعيين بالبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب
 بدأ العد التنازلي لتشكيل مجلس النواب الجديد، بالتزامن مع بدء التصويت في آخر مراحل الانتخابات وهي جولة الإعادة في 30 دائرة ملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا بمحافظات المرحلة الأولى ليتم إعلان نتيجتها يوم 10 يناير 2026.

 

إعلان أسماء النواب المعينين بقرار رئيس الجمهورية

 وعقب انتهاء انتخابات مجلس النواب، ينتظر المجلس الجديد إعلان أسماء المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، وعددهم 28 عضوًا عقب اكتمال تشكيل النواب المنتخبين.

 

نسبة المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية 

 وحدد قانون مجلس النواب، التفاصيل والضوابط الكاملة للتعيين في المجلس، حيث تنص المادة (27) على: يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:

 

شروط اختيار المعينين في مجلس النواب

1 – أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

2 – ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3 – ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4 – ألا يعين شخصًا خاص انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

 

التساوي بين الأعضاء المعينين والمنتخبين في مجلس النواب

كما ألزم قانون مجلس النواب، بنشر أسماء المعينين بقرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة (28) على: يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

