إحالة عاطل متهم بالاتجار في الحشيش بالأزبكية للجنايات

أمرت نيابة الأزبكية بإحالة عاطل متهم بالاتجار في البودر المخدر بدائرة قسم شرطة الأزبكية إلى محكمة جنايات القاهرة.



البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الازبكية لتفقد الحالة الأمنية لضبط الخارجين على القانون بدائرة القسم، حيث شاهدت المتهم أثناء تعاطيه سيجارة تنبعث منها رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر، فتوجهت القوة الأمنية إليه، وبضبطه وبتفتيشه عثر بحوزة المتهم على كيس بلاستيك به مادة من البودر يشتبه أنها للحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات التي ضبطت بحوزة المتهم هي عبارة عن 200 جرام من البودر المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.



وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة وإحراز لفافة التبغ وما حوته من مخدر بقصد تعاطيها، والبودر بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للتواصل مع عملائه المتعاطين.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون



وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

