ممثلو مجلس الأمن الدولى يزورون سوريا ولبنان مطلع ديسمبر

أعلنت البعثة السلوفينية التي سترأس مجلس الأمن الدولي بدءا من الشهر المقبل أن ممثلي دول المجلس الـ15 يزورون سوريا ولبنان مطلع ديسمبر 2025.

الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد

ومن المقرر أن يزور سفراء الدول دمشق في الرابع من ديسمبر، قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى للإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

ومن المتوقع أن يلتقي الدبلوماسيون بالسلطات الجديدة هناك، بما في ذلك الرئيس أحمد الشراع، حسبما أفادت البعثة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة إلى إعادة تأسيس حضورها في سوريا، قرر مجلس الأمن مؤخرا رفع العقوبات عن الشرع، داعيا إياه إلى تنفيذ انتقال شامل ومتكامل.

انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

وسيتوجه أعضاء مجلس الأمن بعد ذلك إلى بيروت في الخامس من ديسمبر، ثم إلى الجنوب في اليوم التالي للقاء قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" التي من المقرر أن تغادر البلاد بحلول نهاية عام 2027 بعد أن عملت كحاجز بين لبنان وإسرائيل منذ عام 1978.

وتأتي الزيارة في وقت اتهمت فيه لبنان إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، والذي كان يهدف إلى إنهاء أكثر من عام من الأعمال العدائية مع حزب الله، من خلال استمرار الضربات العسكرية وبقاء قواتها داخل الأراضي اللبنانية.

