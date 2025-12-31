تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس عاطلين متهمين بقتل مالك كافيه بسبب رفضه معاكستهما لفتاة تعمل في المحل الذي يملكه 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة أمرت بالتصرح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة داخل كافيه بدائرة القسم وسقوط مالكه مصابا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهمين والمجني عليه بسبب قيامهما بالتحرش لفظيا بإحدى العاملات في الكافيه، الأمر الذي رفضه الأخير فقاما بالتعدي عليه بالضرب ثم طعنه أحدهما بسلاح أبيض في قلبه فأسقطه قتيلا.

تم نقل جثة المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث القسم في ضبط المتهمين.

عقوبة القتل العمد

القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

