حريق هائل بمنطقة صناعية في تولا الروسية بعد هجوم أوكراني بمسيرات (فيديو)

قال دميتري ميلياييف حاكم منطقة تولا الروسية، اليوم الأربعاء، إن حطام طائرة مسيرة أوكرانية أُسقطت تسبب في اندلاع حريق في موقع صناعي بالمنطقة.

ولم يذكر ميلياييف في منشوره على تطبيق تيليجرام أي تفاصيل عن المنشأة الصناعية.

وقال إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المنطقة، بحسب رويترز.

After a strike by Ukrainian drones, a synthetic rubber plant is on fire in Yefremov, Tula region, on the territory of the russian fascist invaders. pic.twitter.com/rHEqdidOWm December 24, 2025

إلى ذلك، كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 172 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 172 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأردفت أن الدفاعات الجوية دمرت "110 مسيرات فوق مقاطعة بريانسك، و20 فوق مقاطعة بيلجورود، و14 فوق مقاطعة كالوغا، و12 فوق مقاطعة تولا، و6 فوق مقاطعة أوريول، و4 فوق مقاطعة موسكو، من بينها اثنتان كانتا متجهتين إلى موسكو، و3 فوق مقاطعة ليبيتسك، وواحدة فوق كل من مقاطعات فولجوجراد وكورسك وسمولينسك"، بحسب "سبوتنيك".

