منال رضوان تطرح روايتها الجديدة "سماء مغادرة" في 2026

أعلنت الكاتبة والروائية منال رضوان عن اصدار أحدث أعمالها الروائية تحت عنوان "سماء مغادرة"، خلال عام 2026.

رواية "سماء مغادرة"

تعكس رواية سماء مغادرة حالة من الاغتراب والركض خلف المجهول؛ حيث تدور أحداثها في أزقة مدينة منهكة، تلاحق فيها الأقدام والوجوه المذعورة بطلة العمل في سباق محموم مع الزمن.

وبحسب مقدمة العمل، فإن الرواية تغوص في مشاعر الخوف من السقوط والهروب من دوائر الضجيج نحو طرق غير معلومة، وسط أجواء نفسية مشحونة بالتوتر والترقب.

الكاتبة منال رضوان

جمعت منال رضوان بين العمل الصحفي والنشاط الإبداعي والمؤسسي، حيث شغلت عدة مناصب منها، مثل رئيس التحرير التنفيذي لموقع "أوبرا مصر" الإخباري، ورئيسة لجنة الإعلام بجمعية الصداقة المصرية الروسية، والأمين العام للجنة المسابقات بمؤسسة "أمارجي السومرية".

وتعد الكاتبة منال رضوان عضو عامل بـ اتحاد كتاب مصر ونادي القصة المصري، فيمتد إنتاجها الأدبي ليشمل مختلف الأشكال الأدبية، ومن أبرز أعمالها الأدبية رواية "بلكونة نحاس"، و"أضغاث صحوتي" والتي تدرج تحت فئة السيرة ذاتية.

الكاتبة منال رضوان، فيتو

وفي القصص القصيرة، أبدعت رضوان في "سنوات الجراد"، و"طقس اللذة"، بينما كتبت في الشعر الفصيح والعامي "أنا عشتار"، "قربان لا تأكله النار"، "أبواب كثيرة لعدن"، "المجد للطرقات الوحيدة".

