منال رضوان تكتب: مدخل إلى ملامح البنية العميقة في الأدب الفارسي.. اللغة والرؤية والخيال

يستمد الأدب الفارسي حضوره من بنى متراكمة خلفتها حضارات متعاقبة، فتكوَّنت من خلالها تلك البنية النصية التي يحتشد التاريخ بالأسطورة فيها، والروح بالعقل، واللغة بالتجربة الإنسانية في سعي لفهم ذاتها والعالم المحيط.

فمنذ البدايات الأولى، كان الأدب الفارسي حاضنًا لوعي جمعي يؤسس للذاكرة الجمعية ويعيد إنتاجها في آنٍ واحد، وبالأخذ بمعيار قسم الأكاديمي العريق رضا زادة مراحل الأدب الفارسي إلى مرحلتين مهمتين واضعًا دخول الإسلام إلى بلاد فارس المعيار الفاصل بينهما (للمزيد يُنظر تاريخ الأدب الفارسي للمؤلف)، فلعل هذا التراكم ما يجعل الولوج إلى دراسة الأدب الفارسي عملية تستند إلى فهم البنية العميقة التي تتكرر عبر الأزمنة في صور متغيرة، لكنها تظل محتفظة بجوهرها.



لتتحدث أغلب المراجع حول اللغة في ذلك الأدب، حيث تشكل اللغة الفارسية إحدى أهم بوابات فهم هذا التراث، فهي لغة نشأت ضمن العائلة الهندية الأوروبية، وتطورت عبر طبقات لغوية حملت معها أثر المعتقدات والأنساق الاجتماعية والسياسية، فقد اتسمت لغة الأفستا بصلابتها وإيقاعها الداخلي الذي يجعل النص أقرب إلى ترتيلٍ ديني يَسِم الفكر بالمهابة، لعل ذلك ما يعزى إلى كتابة النصوص الدينية بتلك اللغة، وفي الفارسية البهلوية، يتجلى ميلٌ نحو الاقتصاد اللغوي، مع حضورٍ لافت للصور التي تستند إلى التمثيل الرمزي.

ومع ظهور الفارسية الجديدة، اكتملت عناصر البنية الشعرية التي ستغدو لاحقًا سمة مميزة للأدب الفارسي، حيث تتداخل الموسيقى اللفظية مع الصورة، وتبرز قدرة فريدة على احتواء المعنى الأخلاقي والميتافيزيقي في آنٍ واحد.

وإلى جانب هذا الاتساق اللغوي، تتجلى في الأدب الفارسي رؤية للعالم تقوم على إدراك جدلية الإنسان مع مصيره، وتفكره في ذاته وفي الكون من حوله، وتستعيد النصوص القديمة ثنائية النور والظلمة، والخير والشر، بما يعكس أثر الزرادشتية في تشكيل تصورات مبكرة عن الحياة، بوصفها الإطار لفهم التجربة الإنسانية وإمكانية سموها.

بيد أنه في المرحلة الإسلامية، تتبلور رؤية أخرى تتقدم النزعة الروحية فيها، ويصبح العالم ساحة اختبار بين الوجود المادي، والتوق إلى المطلق. وتُسهم رؤية هذه المرحلة في تشكيل نسق تأويلي يرافق النصوص، يجعلها قابلة للقراءة عبر مستويات متراكبة من الدلالة.

ومن بين السمات الأكثر ديمومة في هذا الأدب، ما يمكن تسميته بـ“الخيال المؤسس”، إذ يتجاوز الخيال فيه حدود الزخرفة البلاغية، ليتحول إلى آلية للمعرفة؛ فالنصوص الملحمية، مثل الشاهنامه (أخبار الملوك)، تُعيد بناء الوعي الجمعي عبر شخصيات تشكلت من تمازج بين التاريخ والأسطورة، ومن خلالها تستعيد الثقافة الفارسية أصولها في فضاء تتداخل البطولة مع الحكمة فيه، وتتحول الصورة الشعرية في القرون اللاحقة إلى حاملٍ لرموزٍ تتصل بالتجربة الصوفية، حيث يغدو العشق وسيلة لفهم سرّ الوجود، وتتحول الحديقة والوردة والناي والطائر من مجرد موجودات إلى إشارات دائمة على سعي الروح نحو اكتشاف جوهرها.

كما يحضر الخيال في تمثيل الجمال واستشعاره، إذ لا ينحصر في المظهر الحسي، وإنما يتجاوز ذلك إلى إحساسٍ بالانسجام والتآلف والرضا، وميلٍ إلى كشف ما وراء الظاهر، وتكشف النصوص لشعراء وأدباء التصوف عن روحٍ تصويرية تمتد من تشكلات الطبيعة إلى الرموز الروحية، فيصبح الجمال انعكاسًا للتوازن الداخلي أكثر منه وصفًا خارجيًّا للعالم، من هنا يتضح الدور الذي تلعبه الصورة الشعرية في الجمع بين التجربة الوجدانية والمفهوم الفكري.

كما يمكننا القول إن من الملامح التي أسهمت في اتساع الأفق الفارسي، حركة التبادل الثقافي مع العالم الإسلامي، فقد انتقلت مفردات وصيغٌ وأساليب عبر مسار الترجمة والاحتكاك العلمي ومفردات الدخيل، مما أسهم في توسع الدلالة الشعرية وثراء البناء النثري.

وعلى مدار القرون، تشكلت علاقة تبادلية تتجاوز حدود اللغة لتصل إلى أشكال الفكر والتصوف والفلسفة، وتكشف المخطوطات المحفوظة في دار الكتب المصرية، والمسجلة ضمن برنامج ذاكرة العالم، عن مدى انخراط الثقافة الفارسية في فضاء التلاقح الحضاري، وعن دور مصر في حفظ هذا التراث واستنطاقه بما يتيح قراءته في ضوء الحاضر.



