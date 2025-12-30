18 حجم الخط

ميناء المكلا، أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن تقدير المنامة العميق، بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتثمينها للدور المحوري الذي تضطلع به كل من السعودية والإمارات في دعم أمن واستقرار اليمن.

أول تعليق من البحرين على التوتر بين الإمارات والسعودية

وتابعت الخارجية البحرينية، أن دور السعودية والإمارات فى دعم استقرار اليمن، يأتى انطلاقًا من مسؤولياتهما الأخوية والتزامهما المشترك بأمن واستقرار منطقة الخليج العربي في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت الوزارة ثقة مملكة البحرين في حكمة قيادتي السعودية والإمارات، وقدرتهما على احتواء أي تباينات في وجهات النظر ضمن إطار البيت الخليجي الواحد، وبما ينسجم مع مبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية القائمة على التضامن والتفاهم ووحدة الصف، ويخدم التطلعات المشتركة لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام والازدهار لصالح دول المنطقة وشعوبها الشقيقة.

البحرين تؤكد على موقفها الثابت للتوصل لحل دائم في اليمن

وجددت وزارة الخارجية البحرينية، موقف المملكة الثابت والداعم لكافة المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه، ويحقق لشعبه الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار المستدام.

وشهدت العلاقات السعودية الإماراتية حالة من التوتر خلال الساعات الماضية، على خلفية قيام تحالف دعم الشرعية بقيادة الرياض، بقصف سفنتين أسلحة فى ميناء المكلا اليمنى، أشارت لوصولهما من ميناء الفجيرة بالإمارات.

وتبادل البلدين البيانات التحذيرية والتوضيحية فيما يخص تدخل كل منهما فى ملف اليمن، على خلفية دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي، فيما تدعم السعودية الحكومة الشرعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.