انتحار ضابط شرطة إسرائيلي حرقا بعد تدهور حالته النفسية بشكل مأساوي

انتحر ضابط الشرطة الإسرائيلي السابق فيتالي ميشيف (45 عاما)، اليوم الأربعاء، حرقا بعد إشعال النار في نفسه أمام منزل مديرة إدارة إعادة التأهيل.

وبحسب وكالات إخبارية، أثارت الحادثة صدمة وغضبًا في الأوساط الإسرائيلية، وسط اتهامات رسمية وشعبية بسوء معاملة المصابين نفسيًا وإهمال إعادة تأهيلهم.

ميشيف، الذي أصيب قبل أكثر من عقد من السنين في أثناء خدمته في الشرطة عندما تعرض لهجوم بحجر على رأسه من شخص مختل عقليا، شُخِّص لديه لاحقا اضطراب ما بعد الصدمة، قبل أن تتدهور حالته النفسية بشكل مأساوي.

ووفقا لشهادات أصدقائه، كان ميشيف يشعر بأنه منبوذ ومهمل من قبل المؤسسة التي يفترض أن ترعاه.

وقال صديقه أفيف ليفي: "أنا مصدوم. فيتال لم يكن يريد أن يؤذي أحدا، لكنه شعر أن الأبواب أُغلقت في وجهه. المنظمات التي كان من المفترض أن تساعده تخلت عنه".

بعد الحادثة، نقل ميشيف إلى مستشفى "هداسا عين كارم" بحالة حرجة، تحت التخدير وجهاز التنفس الاصطناعي، إثر حروق شديدة غطت أجزاء واسعة من جسده، لكنه لم يتمكن من النجاة.

وعبرت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية عن "حزنها الشديد" للحادث، لكنها دافعت عن نفسها قائلة إن "اختياره لهذا الفعل الصادم والعنيف لم يكن حلا حتى في حالات الأزمات القصوى".

إلا أن مراقبين يرون أن حادثة ميشيف تكشف فشلا مستمرا في منظومة إعادة تأهيل المصابين نفسيًا من أفراد الجيش والشرطة في دولة الاحتلال، رغم الوعود بالإصلاح التي أُغدقت بعد حادثة مشابهة عام 2021، حين أقدم الجندي السابق إيتسيك سعيديان على إشعال النار في نفسه احتجاجا على سوء معاملة قدامى المحاربين، حيث كان يعالج من صدمة غزة.

انتحار 42 جنديا إسرائيليا

وذكرت صحيفة هآرتس في وقت سابق أن 42 جنديا إسرائيليا قد انتحروا بسبب اضطراب ما بعد الصدمة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال يرفض الكشف عن الأعداد الجديدة، لكن مصادر عسكرية أكدت وقوع سبع حالات انتحار منذ مطلع العام الحالي بسبب استمرار الحرب والضغوط النفسية المصاحبة لها.

وذكرت المصادر أن بعض الجنود الذين انتحروا دفنوا دون مراسم عسكرية أو إعلان رسمي، فيما تتزايد التقارير عن تجنيد مصابين بأمراض نفسية وباضطرابات ما بعد الصدمة في صفوف الاحتياط لتعويض النقص في القوى البشرية.

9 آلاف جندي يتلقون حاليا علاجا نفسيا منذ بدء الحرب في غزة

وبحسب التقديرات، فإن أكثر من 9 آلاف جندي يتلقون حاليا علاجا نفسيا منذ بدء الحرب في غزة، بينما تشير بيانات وزارة الدفاع إلى أن نحو 43% من الجرحى العسكريين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، مع توقع علاج نحو 100 ألف جندي بحلول عام 2030.

