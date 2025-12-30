تأجيل دعوى الحجر على نوال الدجوي لـ 26 مارس

18 حجم الخط

قررت محكمة القاهرة الجديدة تأجيل دعوى الحجر التي أقامها حفيد الدكتورة نوال الدجوي لتدهور حالتها الصحية إلى جلسة 26 مارس المقبل.

وكان حفيد الدكتورة نوال الدجوي، عمرو الدجوي، أقام دعوى حجر ضد جدته، بدعوى عدم قدرتها على إدارة أموالها بسبب حالتها الصحية.

وأفاد دفاع عمرو الدجوي أن الجلسة ليس لها أي علاقة بإجراءات التصالح بين الطرفين، فهي جلسة إجرائية عادية، وأنه طالب بتأجيل نظر الدعوى لضم محضر السرقة، وتقديم المستندات وهو ما استجابت له المحكمة.

السيرة الذاتية للدكتورة نوال الدجوي



-الدكتورة نوال الدجوي، أو "ماما نوال" كما يلقبها طلابها، وُلدت في القاهرة عام 1937، وتبلغ من العمر 88 عامًا.

-نشأت في عائلة مثقفة؛ والدها هو الدكتور عثمان صالح الدجوي، أستاذ الفلسفة وعلم النفس، ومدير مدرسة فؤاد الأول سابقًا، ووكيل أول وزارة المعارف.

-حصلت على بكالوريوس الآداب، وتأثرت بأستاذتها نازلي الحكيم، مديرة مدرستها الثانوية، والتي تنبأت لها بمستقبل مشرق.

حياتها العائلية



-تزوجت من اللواء وجيه الدجوي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق. وأنجبت كلًا من:

الدكتور شريف الدجوي، أستاذ أمراض القلب بقصر العيني (توفي عام 2015).

الدكتورة منى الدجوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة MSA سابقًا (توفيت في مارس 2025).

