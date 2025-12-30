إحالة سائق للجنايات بتهمة دهس شاب في النزهة

18 حجم الخط

أمرت نيابة النزهة بإحالة سائق للمحاكمة الجنائية لاتهامه بدهس شاب حال عبوره الطريق، مما أسفر عن مصرعه بدائرة قسم شرطة النزهة.



تلقي قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون توفى متأثرًا بإصابته إثر وقوع حادث تصادم بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبوره الطريق محل البلاغ إصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته

تم تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة "سارية التراخيص" وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة بدر وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أسباب فرض غرامة على السائقين من 300 جنيه إلى 1500



ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

