وزير إلاعلام السابق يتساءل: مين مروان مشاكل؟

تساءل أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية مروان مشاكل بعدما تصدر الأخير التريند خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب الفقي: “كروان مشاكل.. ياجماعة أنا نمت وكانت الدنيا هدوء عادي وكريسماس وكدهون.. صحيت لقيت الدنيا مقلوبة علشان حصل ضرب بالكراسي وحالات إغماء وكدهون في فرح كروان مشاكل والفرح باظ.. طبعا إحنا منحبش المشاكل ونحب الأفراح تكمل والناس ربنا يتمم فرحتها، بس معلهش اعذروا جهلي.. مين كروان مشاكل ؟”

قوات الأمن تلقي القبض على التيك توك كروان مشاكل

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على التيك توكر كروان مشاكل، وذلك بعد مشاجرات وتجمهر في حفل زواجه حفيدة المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم. جاء ذلك بعد أن خرج كروان مشاكل في بث مباشر على صفحته بـ"تيك توك"، قائلًا: “فرحي باظ، وبيتي كله خرب، والعربية بقت تراب وما بقيتش تسوى 3 جنيه، والعروسة مشيت، وكل ده من العين، وعارف مين اللي فرحان ومين اللي شمتان”.

وشهد حفل زواج كروان مشاكل بحفيدة الراحل شعبان عبد الرحيم، بقاعة أفراح بمنطقة شبرا الخيمة فوضى كبيرة خرجت عن السيطرة، حيث أظهرت فيديوهات متداولة مشاجرات وتحرشًا وصراخًا ناتجًا عن الزحام الكثيف.

وأظهرت الفيديوهات تجمهرًا وهجومًا على البلوجر إنجي حمادة، إضافة إلى ظهور البلوجر المثيرة للجدل "أم مكة".

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع مشاجرة أثناء حفل الزفاف، وعلى الفور انتقلت القوات إلى موقع البلاغ، ونجحت في السيطرة على مشاجرة نشبت بين البودي جارد والمعازيم بسبب ما شهده الفرح من زحام وتدافع بين المعازيم نتج عنه تحرش وأصيبت العروس بحالة إغماء الأمر الذي دعا كروان مشاكل إلى الانسحاب بعروسته وترك الفرح وإنهائه قبل موعده.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل التيك توكر كروان مشاكل إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، وبيان أسباب وملابسات المشاجرة.

