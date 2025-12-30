الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وزير إلاعلام السابق يتساءل: مين مروان مشاكل؟

أنس الفقي وزير الإعلام
أنس الفقي وزير الإعلام السابق
18 حجم الخط

تساءل أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية مروان مشاكل بعدما تصدر الأخير التريند خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب الفقي: “كروان مشاكل.. ياجماعة أنا نمت وكانت الدنيا هدوء عادي وكريسماس وكدهون.. صحيت لقيت الدنيا مقلوبة علشان حصل ضرب بالكراسي وحالات إغماء وكدهون في فرح كروان مشاكل والفرح باظ.. طبعا إحنا منحبش المشاكل ونحب الأفراح تكمل والناس ربنا يتمم فرحتها، بس معلهش اعذروا جهلي.. مين كروان مشاكل ؟”

قوات الأمن تلقي القبض على التيك توك كروان مشاكل

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على التيك توكر كروان مشاكل، وذلك بعد مشاجرات وتجمهر في حفل زواجه حفيدة المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم. جاء ذلك بعد أن خرج كروان مشاكل في بث مباشر على صفحته بـ"تيك توك"، قائلًا: “فرحي باظ، وبيتي كله خرب، والعربية بقت تراب وما بقيتش تسوى 3 جنيه، والعروسة مشيت، وكل ده من العين، وعارف مين اللي فرحان ومين اللي شمتان”.

وشهد حفل زواج كروان مشاكل بحفيدة الراحل شعبان عبد الرحيم، بقاعة أفراح بمنطقة شبرا الخيمة فوضى كبيرة خرجت عن السيطرة، حيث أظهرت فيديوهات متداولة مشاجرات وتحرشًا وصراخًا ناتجًا عن الزحام الكثيف.

وأظهرت الفيديوهات تجمهرًا وهجومًا على البلوجر إنجي حمادة، إضافة إلى ظهور البلوجر المثيرة للجدل "أم مكة".

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع مشاجرة أثناء حفل الزفاف، وعلى الفور انتقلت القوات إلى موقع البلاغ، ونجحت في السيطرة على مشاجرة نشبت بين البودي جارد والمعازيم بسبب ما شهده الفرح من زحام وتدافع بين المعازيم نتج عنه تحرش وأصيبت العروس بحالة إغماء الأمر الذي دعا كروان مشاكل  إلى الانسحاب بعروسته وترك الفرح وإنهائه قبل موعده.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل التيك توكر كروان مشاكل إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، وبيان أسباب وملابسات المشاجرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انس الفقي وزير الاعلام السابق كروان مشاكل التيك توكر كروان مشاكل فرح كروان مشاكل

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أمطار ورياح على هذه المناطق

الصغرى تصل إلى 3 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

بـ 110 جنيهات وصالح لمدة سنتين، منافذ بيع كارت الدفع الإلكتروني لأتوبيسات النقل العام

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

ارتفاع البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

ضبط 640 كيلو مخدرات و69 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

أسعار الذهب تعوض خسائرها فى تعاملات اليوم بالبورصة العالمية

خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد 2026

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads