الجيش الأمريكي يستهدف سفينة تقل مهربين للمخدرات في المحيط الهادئ (فيديو)

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية أن فرقة العمل المشتركة شنت ضربة جديدة على سفينة يزعم أنها كانت تقل مهربين للمخدرات في المحيط الهادئ.



وأوضحت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان: "في 29 ديسمبر، وبتوجيه من وزير الحرب بيت هيجسيث، نفذت فرقة العمل المشتركة ساوثرن سبير ضربة عسكرية قاتلة على سفينة تابعة لمنظمات مصنفة إرهابية في المياه الدولية".

On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/69ywxXk30N December 29, 2025



وأضافت: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ، وأنها كانت تشارك في عمليات نقل مخدرات".

وأشارت القيادة الجنوبية الأمريكية إلى أن "الضربة أسفرت عن مقتل اثنين من مهربي المخدرات الإرهابيين، فيما لم تصب أي قوات أمريكية بأذى".

