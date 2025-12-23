وائل القباني يعدد إيجابيات منتخب مصر في مباراة زيمبابوي بأمم إفريقيا

18 حجم الخط

أكد وائل القباني، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني حقق العديد من الإيجابيات خلال مباراته أمام زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 2025، رغم بعض الملاحظات الفنية التي ظهرت على أداء اللاعبين.

إيجابيات لمنتخب مصر أمام زيمبابوي

وقال وائل القباني، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة cbc: "هناك العديد من الإيجابيات في مباراة مصر وزيمبابوي، أبرزها الوصول إلى المرمى أكثر من مرة، وظهور الروح القتالية لدى اللاعبين، والأهم في مثل هذه المباريات هو تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وهو ما نجح فيه منتخب مصر".

وأضاف القباني أن منتخب مصر قدم بداية قوية في البطولة، مؤكدًا أن العودة بعد التأخر بهدف وتحقيق الفوز في اللحظات الأخيرة تعكس شخصية المنتخب وإصرار اللاعبين على تحقيق الانتصار.

وأوضح:"منتخب مصر قدم أداءً جيدًا بشكل عام، لكنه أهدر العديد من الفرص المحققة، وكان من الممكن حسم المباراة مبكرًا لولا عدم استغلال هذه الفرص".

عيوب ظهرت في منتخب مصر أمام زيمبابوي

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن العيب الوحيد في المباراة تمثل في ضعف استغلال الفرص، مؤكدًا أن هذا الأمر يجب معالجته خلال المباريات المقبلة لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء.

رامي ربيعة كان الأفضل مكان حسام عبد المجيد

وتحدث القباني عن اختيارات الجهاز الفني في خط الدفاع، قائلًا: "كان من الأفضل أن يعتمد حسام حسن على رامي ربيعة في خط الدفاع على حساب حسام عبد المجيد، خاصة لوجود حالة من التجانس بينه وبين ياسر إبراهيم، ولكن في الوقت نفسه حسام حسن لم يخطئ في الاعتماد على عبد المجيد".

واختتم تصريحاته بتأكيد أن منتخب زيمبابوي لعب المباراة بأسلوب دفاعي بحت، حيث اعتمد على التكتل الدفاعي طوال اللقاء، وهو ما صعّب مهمة لاعبي منتخب مصر في تسجيل الأهداف.

