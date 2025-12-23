غدًا، معرض "البيانولا.. زى ما حكولنا" بقصر الأمير طاز

18 حجم الخط

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برعاية المعمارى حمدى السطوحي، تحت رعاية وزارة الثقافة وبإشراف قطاع الفنون التشكيلية بقصر الأمير طاز بشارع السيوفية، معرض “البيانولا.. زى ما حكولنا”، وذلك غدا الأربعاء الموافق 24 ديسمبر في تمام الساعة الساعة الخامسة مساءً، ويستمر المعرض حتى 30 ديسمبر.

معرض البيانولا

يفتتح المعرض كل من الدكتور مراد درويش المدرس بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والفنان حسين نوح الكاتب والفنان التشكيلي، وضيوف شرف الافتتاح الأديب والكاتب الصحفي محمد أكسم، والمنتجة الفنية رنا أبو سيدو، والفنانة عفاف يوسف الفنانة التشكيلية، والدكتورة رانيا ممتاز أستاذ الآثار الجزيئية كلية البيوتكنولوجى وفنانو أكاديمية حركة إبداع المشاركون بالمعرض.

يقام معرض الفن التشكيلي الثالث لأكاديمية حركة إبداع للفنون تحت إدارة الفنانة التشكيلية، والمصورة الفوتوغرافية، ومصممة عرائس الماريونيت، وصاحبة أكاديمية حركة إبداع للفنون والحرف الفنانة سمر الجيزاوي، حيث ذكرت أن الأعمال الفنية المعروضة تعيد إحياء حكايات مستوحاة من تراثنا والزمن الجميل، وذكريات طفولتنا بروح معاصرة متنوعة ولمسات إبداعية مشتركة تجمع بين فنانين من مختلف الأساليب.

يأتي هذا المعرض في ظل اهتمام قطاع صندوق التنمية الثقافية بإحياء التراث الفني وزيادة الوعى عند الشباب بلمسات إبداعية فنية بروح معاصرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.