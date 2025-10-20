كروان مشاكل أمام نيابة حدائق القبة بسبب الإعلامية ريهام سعيد

تباشر نيابة حدائق القبة التحقيق مع التيك توكر الشهير بـ"كروان مشاكل"، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وممارسته أفعالًا خادشة للحياء العام.



وكشفت مصادر قضائية أنه تم القبض على كروان المشاكل أثناء محاولته السفر للدوحة وتم منعه من السفر بسبب أحكام صادرة ضده، حيث تبين أنه مطلوب للحضور بعد غد الأربعاء أمام جنح مستأنف اقتصادى القاهرة بسبب حكم حبسه عامين بتهمة سب الإعلامية ريهام سعي، والتى أعلنت مؤخرا انها ستتنازل عن الدعوى.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد تقدمت ببلاغين للنائب العام حملا رقمي 62159 و62214 ضد أحمد علي محمد السيد المعروف بـ"كروان مشاكل"، تتهمه بالإساءة إلى الدولة المصرية والمصريين، وبث الشائعات والتلفظ بألفاظ خارجة تخدش حياء المواطنين.

وجاء في البلاغ الأول أن كروان مشاكل بث الخوف والفزع بين المواطنين بشائعات عن تلوث مياه الشرب وطالب بعدم تناولها مستغلا جهل البعض بالأمر من ناحية وتربص آخرين بالدولة.

وجاء في البلاغ الثاني أن كروان مشاكل، دائم البث لفيديوهات تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية والألفاظ المشينة الخادشة للحياء غير عابئ بعادات المصريين وتقاليدهم وأعرافهم.

وقالت ريهام سعيد في بلاغها إنها بصفتها مواطنة مصرية وإعلامية حريصة على سمعة الوطن من تلك الشائعات المغرضة والألفاظ الخادشة، تطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغين التي تقدمت بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

