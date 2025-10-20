الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كروان مشاكل أمام نيابة حدائق القبة بسبب الإعلامية ريهام سعيد

كروان مشاكل، فيتو
كروان مشاكل، فيتو

تباشر نيابة حدائق القبة التحقيق مع التيك توكر الشهير بـ"كروان مشاكل"، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وممارسته أفعالًا خادشة للحياء العام.


وكشفت مصادر قضائية أنه تم القبض على كروان المشاكل أثناء محاولته السفر للدوحة وتم منعه من السفر بسبب أحكام صادرة ضده، حيث تبين أنه مطلوب للحضور بعد غد الأربعاء أمام جنح مستأنف اقتصادى القاهرة بسبب حكم حبسه عامين بتهمة سب الإعلامية ريهام سعي،  والتى أعلنت مؤخرا انها ستتنازل عن الدعوى.
وكانت الإعلامية ريهام سعيد تقدمت ببلاغين للنائب العام حملا رقمي 62159 و62214 ضد أحمد علي محمد السيد المعروف بـ"كروان مشاكل"، تتهمه بالإساءة إلى الدولة المصرية والمصريين، وبث الشائعات والتلفظ بألفاظ خارجة تخدش حياء المواطنين.

وجاء في البلاغ الأول أن كروان مشاكل بث الخوف والفزع بين المواطنين بشائعات عن تلوث مياه الشرب وطالب بعدم تناولها مستغلا جهل البعض بالأمر من ناحية وتربص آخرين بالدولة.

وجاء في البلاغ الثاني أن كروان مشاكل، دائم البث لفيديوهات تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية والألفاظ المشينة الخادشة للحياء غير عابئ بعادات المصريين وتقاليدهم وأعرافهم.

وقالت ريهام سعيد في بلاغها إنها بصفتها مواطنة مصرية وإعلامية حريصة على سمعة الوطن من تلك الشائعات المغرضة والألفاظ الخادشة، تطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغين التي تقدمت بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة حدائق القبة نشر أخبار كاذبة كروان مشاكل الإعلامية ريهام سعيد اخبار الحوادث وزارة الداخلية

مواد متعلقة

التحريات تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على كروان مشاكل ومنعه من السفر

القبض على التيك توكر كروان مشاكل بتهم نشر أخبار كاذبة وأفعال خادشة

الأكثر قراءة

المنتخب رقم 13، المغرب يزين قائمة المتوجين بمونديال الشباب عبر التاريخ

أرقام من تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب 2025

الأنفاق تكشف 5 مميزات لماكينة تركيب قضبان القطار السريع (صور)

أذكار الصباح الصحيحة، 20 دعاء لا تفوتهم مع بداية يومك

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 5 أصناف في سوق العبور

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

باستثناء الجودا، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم بالأسواق

سيطرة مغربية على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح الصحيحة، 20 دعاء لا تفوتهم مع بداية يومك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية