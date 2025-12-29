طب قصر العيني تستضيف ورشة عمل القسطرة المخية دعمًا لمنظومة علاج السكتة الدماغية

18 حجم الخط

استضافت كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة ورشة عمل متخصصة بعنوان «القسطرة المخية»، في فعالية علمية عكست نموذجًا متقدمًا للتعاون البنّاء بين كلية طب قصر العيني والجمعيات العلمية المتخصصة والشبكات القومية، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتطوير الأداء الطبي والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية.

واستضافت الكلية الورشة المتخصصة المنظمة من شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، وذلك بالتعاون مع الشبكة القومية للسكتة الدماغية، وقد جاءت الورشة برعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف ومتابعة الدكتورة نيرفانا الفيومي، رئيس قسم الأمراض العصبية والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي.

وانعقدت فعاليات الورشة بمبنى التعليم الطبي بكلية طب قصر العيني، برئاسة الدكتور فاروق حسن أستاذ الأشعة التداخلية والقسطرة المخية بكلية طب قصر العيني، والأستاذ الدكتور خالد صبح أستاذ الأمراض العصبية بكلية طب جامعة الأزهر، وبحضور نخبة من قيادات التخصص من مختلف الجامعات المصرية، في لقاء علمي عكس ثراء الخبرات وتكامل المدارس الطبية في مجال التدخلات العصبية الدقيقة.

وشهدت الفعاليات بثًا حيًا مباشرًا لحالات القسطرة المخية من غرف القسطرة بمستشفيات قصر العيني وجامعة الأزهر، وهو ما أتاح مناقشة تفاعلية لحظية للحالات الإكلينيكية أمام الحضور، وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي المباشر، بما مثّل شهادة واقعية على الجاهزية الإكلينيكية والخبرة المتقدمة داخل المؤسستين.

كما تضمنت الورشة محاضرات علمية متخصصة ألقاها كل من الدكتور محمد سالم من جامعة القاهرة، والدكتور طارق محمد من جامعة القاهرة، والدكتور محمد كامل من جامعة الأزهر، والدكتور أحمد رسمي من جامعة الإسكندرية، إلى جانب مناقشات علمية تناولت موضوعات متقدمة، بما يعكس تنوع وعمق المحتوى العلمي المقدم.

بناء كوادر طبية متقدمة للتعامل مع أدق التدخلات العصبية

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد أن هذه الورش تأتي ضمن استراتيجية كلية طب قصر العيني لبناء كوادر طبية متقدمة قادرة على التعامل مع أدق التدخلات العصبية، مشددًا على الدور المحوري لقصر العيني في تطوير منظومة علاج السكتة الدماغية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نيرفانا الفيومي أن الورشة تمثل جزءًا من خطة متكاملة للقسم ترتكز على تعزيز التدريب العملي وتبادل الخبرات بين الجامعات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وتُعد هذه الفعالية خطوة نوعية تؤكد أن التعاون بين كلية طب قصر العيني والجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب والشبكة القومية للسكتة الدماغية لم يعد إطارًا تنظيميًا فقط، بل شراكة حقيقية تمتد إلى التطبيق الإكلينيكي المباشر، وتسهم في ترسيخ ريادة قصر العيني في التخصصات العصبية المتقدمة، ودعم التكامل بين التعليم الطبي والممارسة الإكلينيكية لخدمة المرضى والمجتمع.

