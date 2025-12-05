الجمعة 05 ديسمبر 2025
استطلاع رأي: 38% من الإسرائيليين يؤيدون العفو عن نتنياهو

أظهر  استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أن 38% من الإسرائيليين يؤيدون العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و27% منهم يؤيدون العفو عنه شرط اعترافه بالتهم المنسوبة إليه واعتزاله السياسة.

ووفقا للاستطلاع  الذي نشرته صحيفة "معاريف" عارض 21% من الإسرائيليين العفو عن نتنياهو ، بينما لم يجب 14% عن رأيهم في العفو عن رئيس الوزراء.

وأيد 83% من ناخبي أحزاب الائتلاف إصدار عفو عن نتنياهو بدون أي شروط، بينما أيد 49% من ناخبي أحزاب المعارضة العفو مقابل اعتراف نتنياهو بالتهم ضد والتنحي عن الحياة السياسية، وقال 32% منهم أنهم يعارضون إصدار العفو.

نتنياهو يفقد شعبيته في الانتخابات القادمة 

وتبين من الاستطلاع أن 45% من الإسرائيليين، بينهم 61% من ناخبي أحزاب المعارضة، يؤيدون سحب الحق بالتصويت في انتخابات الكنيست من المتهربين من الخدمة العسكرية، أي الحريديين، واعترض على ذلك 38%، بينهم 60% من ناخبي أحزاب الائتلاف.

موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي 

وذكر الاستطلاع أنه في حال جرت انتخابات للكنيست الآن، فإن حزب الليكود سيحصل على 26 مقعدا، حزب برئاسة نفتالي بينيت 22، حزب "الديمقراطيين" 9، "يسرائيل بيتنا" 9، "ييش عتيد" 9، شاس 8، "عوتسما يهوديت" 8، حزب برئاسة غادي آيزنكوت 8، "يهدوت هتوراة" 7، القائمة الموحدة 5، الجبهة – العربية للتغيير 5، الصهيونية الدينية 4.

