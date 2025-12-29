إيهاب توفيق ونوال عبد الشافي يضيئان سماء القاهرة بحفل ليلة رأس السنة

18 حجم الخط

يحيي الثنائي الفنان إيهاب توفيق والفنانة نوال عبد الشافي صاحبة تريند مخصماك حفل ليلة رأس السنة في القاهرة بأحد الفنادق الكبرى.

ومن المفترض، أن يقدم الثنائي عددا كبيرا من أغانيهم البارزة ومن أبرزهم: الله عليك يا سيدي، مخصماك، مراسيل وغيرهم من الأغاني.

إيهاب توفيق في مهرجان القلعة للموسيقى

ومن ناحية أخري، تألق إيهاب توفيق في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء الدورة السابقة وشهد حفله إقبالا كبيرا.

وبدأ إيهاب توفيق حفله بأغنية إزاي يعدي يوم وسط تصفيق من الجمهور، ووجه إيهاب رسالة للجمهور قائلًا: وحشتوني جدًّا منورين وبشكر وزارة الثقافة على مهرجان القلعة ويا رب تكون معاكم كله سنة.

تحذير شديد"الموسيقيين" تتوعد المخالفين في ليلة رأس السنة بـ "عقوبات جسيمة"

حذرت نقابة المهن الموسيقية جميع المطربين والفرق الموسيقية ومنظمي حفلات رأس السنة” 2026 من المخالفات.

وقال مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية: إن هناك حزمة من الإجراءات الرقابية الصارمة لضمان الالتزام باللوائح الفنية والقانونية المعمول بها.

رقابة مشددة وعقوبات فورية

وأكد أن لجان التفتيش والمتابعة ستنتشر في كافة الفنادق والقرى السياحية وأماكن إقامة الحفلات الكبرى. وأوضح أن أي مطرب سيثبت صعوده على المسرح دون تصريح رسمي، أو دون سداد الرسوم المقررة، أو حتى مخالفة قرار "الفرقة الموسيقية" (الاعتماد على "الفلاشة" فقط)، سيواجه أزمات مالية طاحنة تتمثل في غرامات فورية قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، فضلًا عن احتمالية إيقاف التصريح السنوي للمطرب.

رسالة النقابة للمنظمين والمطربين

وأوضح أن النقابة لن تتهاون مع أي محاولة لتهريب الحقوق المالية للأعضاء أو القفز فوق القوانين المنظمة، حيث أن ليلة رأس السنة هي واجهة سياحية وفنية لمصر، والالتزام هو المعيار الوحيد لمرور الحفل بسلام"، لذا يجب الالتزام بـ الآداب العامة والملابس اللائقة التي تعكس قيمة الفن المصري، مشيرا إلى أن النقابة قامت بتنسيق كامل مع الجهات المختصة لضبط أي تجاوزات ميدانية.

تنسيق مع الجهات الأمنية

ويأتي هذا التحرك الاستباقي لقطع الطريق على "مطربي المهرجانات" غير المقيدين أو أولئك الذين يحاولون استغلال الزحام لإقامة حفلات "تحت بير السلم" دون غطاء قانوني.

