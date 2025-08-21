الخميس 21 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

الله عليك يا سيدي، إيهاب توفيق يغني مع موهبة شابة للمرة الأولى خلال مهرجان القلعة (صور)

تألق النجم إيهاب توفيق خلال حفله بمهرجان القلعة  للموسيقي والغناء في دورته الـ33، وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم إيهاب توفيق موهبة شابة على المسرح للمرة الأولى تدعى "كنزي" وغنى برفقتها أغنيته الشهيرة "الله عليك يا سيدي" وسط تصفيق حار.

كما أبدع إيهاب توفيق أيضًا خلال غنائه أغنية ملهمش في الطيب نصيب وعلى أغنية على كيفك ميل.

حفل إيهاب توفيق في القلعة

وانطلق حفل الفنان إيهاب توفيق ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ33 وسط حضور جماهيري كبير.


وبدأ إيهاب توفيق حفله بأغنية إزاي يعدي يوم وسط تصفيق من الجمهور، ووجه إيهاب رسالة للجمهور قائلًا: وحشتوني جدًّا منورين وبشكر وزارة الثقافة على مهرجان القلعة ويا رب تكون معاكم كله سنة.

ومن المفترض أن يقدم إيهاب توفيق عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة خلال الحفل الشهيرة منها سحراني، عامل عاملة، أحلى منهم، مشتاق، على كيفك ميل، هدى القمر، بحبك يا أسمراني، علمي علمي، الله عليك يا سيدي، حد شافنا، تترجى فيَّ، ملهمش في الطيب، مراسيل، علي كيفك ميل، قدك، السهرة جامدة.

