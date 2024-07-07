الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

عارضت ماكرون، لوبان ترفض إرسال أي جندي فرنسي لأوكرانيا

مارين لوبان،فيتو
مارين لوبان،فيتو

 شددت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان،  على أن حكومة التجمع ستضمن عدم تمركز القوات الفرنسية في أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف حال فوزها بالانتخابات، وهي الفكرة التي لم يستبعدها الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق للمساعدة في تدريب القوات الأوكرانية.

لوبان تقرر عدم دعم أوكرانيا

 وقالت لوبان في تصريحات لشبكة "سي إن إن" ونقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أن الحزب لن يسمح بذلك في حال كان له رأي في الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية الحالية، كما لن يسمح بتقديم الأسلحة الفرنسية بعيدة المدى لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وجاء تصريح لوبان بعد أن رفض الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا العام استبعاد إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا للمساعدة في تدريب القوات الأوكرانية.

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