أستاذ قانون دولي: النظام الإقليمي العربي في موقف حرج أمام التصعيد الإسرائيلي الإيراني

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي المصري، إن التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران لم يكن مجرد حدث عسكري عابر، بل كان بمثابة صدمة كاشفة لمدى هشاشة النظام الإقليمي العربي.

وأكد سلامة أن هذه الأزمة أظهرت بشكل جلي كيف يمكن لأزمة بين طرفين غير عربيين أن تهز المنطقة بأسرها، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد كشف مكامن الضعف في البنية الإقليمية العربية.

وأشار سلامة لـ فيتو إلى أن النظام الإقليمي العربي، الذي يعاني من صراعات داخلية عميقة وتدخلات خارجية مستمرة، وجد نفسه في موقف حرج أمام هذا التصعيد، حيث كان من المفترض أن تكون الدول العربية فاعلة في احتواء الأزمة وتشكيل موقف موحد. ولكنه بدلًا من ذلك، ظهرت المواقف العربية متباينة، بين الإدانة، والقلق، والصمت.

النظام الإقليمي يعاني من انقسامات عميقة

وأضاف أن النظام الإقليمي العربي يعاني من انقسامات عميقة تفاقمت بسبب صراعات إقليمية مثل الحرب في اليمن، والأزمة السورية، بالإضافة إلى التوترات المستمرة بين دول الخليج وإيران. وأكد أن غياب آليات فعالة في جامعة الدول العربية قد ساهم في تفاقم هذه الأزمات، مشيرًا إلى أن التدخلات الخارجية قد زادت من ضعف قدرة الدول العربية على التصدي لهذه التحديات.

وقال سلامة إن هذا الوضع يعكس بوضوح غياب "رؤية عربية موحدة وقدرة جماعية" على التأثير في مسار الأحداث الإقليمية الكبرى، مما يزيد من شعور المنطقة بالضعف أمام القوى الإقليمية الأخرى.

الدول العربية في موقف صعب أمام التصعيد

وفي سياق متصل، أشار الخبير القانوني الدولي إلى أن التصعيد الإسرائيلي الإيراني وضع الدول العربية في موقف صعب، حيث يخشى البعض أن تتحول المنطقة إلى ساحة خلفية لهذا الصراع أو أن تضطر الدول العربية إلى الانحياز لأحد الأطراف، مما قد يعمق من الاستقطابات الداخلية ويولد توترات جديدة.

الأطراف الخارجية تمتلك القدرة على تحديد مسار الأحداث

وتابع سلامة أن هذا التصعيد يعكس كيف أن الأطراف الخارجية أصبحت قادرة على تحديد مسار الأحداث في المنطقة، بينما تظل الدول العربية في موقف "المتلقي للتداعيات".

تبعات اقتصادية واجتماعية على الدول العربية

كما تحدث عن التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن هذا التصعيد، لاسيما من خلال تقلبات أسعار النفط أو تعطيل الملاحة في الممرات المائية الحيوية، مما يزيد من الضغوط على اقتصادات المنطقة التي تعاني بالفعل من تحديات كبيرة. وأوضح أن هذه التحديات تساهم في زيادة هشاشة البنية الاجتماعية في الدول العربية، مما يخلق بيئة خصبة للمزيد من الاضطرابات السياسية والاجتماعية.

واعتبر سلامة أن المنطقة بحاجة إلى رؤية عربية موحدة تتجاوز الانقسامات الراهنة، لتحسين القدرة على التعامل مع الأزمات الإقليمية وتفادي المزيد من التصعيدات التي تهدد الاستقرار الأمني والاقتصادي في العالم العربي.

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