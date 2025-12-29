اتعرفنا على بعض بـ"خناقة"، الفنان صبحي خليل يكشف كواليس لقائه الأول بزوجته

18 حجم الخط

كشف الفنان صبحي خليل كواليس لقائه الأول بزوجته، مؤكدا أن بداية تعارفهما كانت في ظروف غريبة، واصفا إياها بأنها بدأت بـ "خناقة" خلال كواليس مسرحية على الرصيف، التي شارك في بطولتها.

وأضاف خلال استضافته هو وزوجته الفنانة نجوى محمد ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع" على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني ومها بهنسي أن التعارف حصل أثناء عمله في مسرحية على الرصيف، من إخراج الراحل جلال الشرقاوي، مؤكدًا: "كنا خلصنا السيزون الأول، وفي السيزون التاني اعتذرت إحدى الممثلات عن دورها، وقرر فريق العمل يجيب نجوى تلعب الدور".

اللقاء الأول

وأوضح الفنان صبحي خليل أن أول لقاء بينهما كان غريبا، قائلًا: "بطبيعتي كنت مهرج وأنا صغير، ولما هي كانت بتقرأ الدور، أنا كنت بهرج مع أحمد بدير، وهي افتكرت إننا بنضحك عليها، ومن هنا كان التعارف بيننا بخناقة".

إصابة ابنة صبحي خليل بمرض السرطان

وكان الفنان صبحي خليل، كشف عن لحظة مؤلمة مر بها بعد اكتشاف إصابة ابنته داليا بمرض السرطان في المرحلة الرابعة.

وقال صبحي خليل خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة":"ابنتي داليا ظلت 4 سنوات تحارب مرض السرطان".

معاناة صبحي خليل مع مرض السرطان

وأضاف: "عندي إشكالية في استرجاع لحظة اكتشاف إصابة بنتي بالسرطان، ولولا تمسكي بربنا سبحانه وتعالى كنت ممكن أستقبل الموضوع بشكل صعب، لكن الحمد لله أنا كنت راضي بقضاء الله وقدره".

وتابع: "مرض السرطان اسمه موت وخراب ديار لأنه بيحتاج فلوس كتير جدًّا للعلاج، وأنا حالتي المادية مع إصابة ابنتي به ما كانتش تسمح خالص، هي عملت 74 جلسة علاج كيماوي، وزرع نخاع في فرنسا، ولجأت لأصدقاء كتير، ومدير مستشفى الجلاء العسكري وقف معايا".

واختتم: "كانت عندي شقة في الإسكندرية بعتها لأن جلسات علاج الكيماوي كانت أسعارها غالية جدًّا والحمد لله تم الشفاء بنسبة 85% فالطبيب أوصى بعمل زرع النخاع، وحاولنا نسافر فرنسا وربنا وفقنا وسافرنا وعملت زرع النخاع، والحمد لله عدت على خير وهي دلوقتِ في أحسن صحة".

