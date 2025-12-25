محمد رمضان يحتفي بنجاح أغنيته في كأس أمم أفريقيا

الخميس 25 ديسمبر 2025
 احتفى الفنان محمد رمضان بأغنيته الجديدة التي قدمها لبطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تخطت حاجز المليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة.

وكتب محمد رمضان في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: الحمد لله.

 

محمد رمضان ينشر صورا من كواليس تصوير أغنية كأس الأمم الأفريقية

 كان محمد رمضان نشر في وقت سابق صورة من كواليس تصوير الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، حيث ظهر بجانب كأس البطولة في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل من جمهوره داخل مصر وخارجها.

 

وأرفق رمضان الصورة برسالة تعكس حماسه للمشاركة في الحدث الرياضي الأكبر في القارة، مؤكدًا أن مشاركته في تقديم الأغنية الرسمية تُعد شرفًا كبيرًا له، خاصة أنها تأتي للمرة الثانية على التوالي، ليصبح أول فنان مصري يحظى بهذه الفرصة بشكل متتابع.

