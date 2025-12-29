الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر 100 بن ياباني
سعر 100 بن ياباني
18 حجم الخط

سعر الين الياباني، واصل سعر  100 ين ياباني استقراره أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية. 

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي 

سجل سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي نحو   30.4 جنيها للشراء،   30.54 جنيها للبيع.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في بنك مصر

سجل سعر 100 ين ياباني في بنك مصر نحو  30.45  جنيها للشراء، 30.46  جنيها للبيع.

 

 الين الياباني
 الين الياباني، فيتو

الين الياباني العملة الرسمية لليابان

الين الياباني هو العملة الرسمية لدولة اليابان، ويرمز له بالرمز (¥) أو (JPY)، ويُعتبر من أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو.

ويُصدر بنك اليابان المركزي  العملة اليابانية، وتُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل البلاد. 

يعود تاريخ الين الياباني إلى عام 1871 عندما تم اعتماده رسميًا بدلًا من النظام النقدي القديم، وجاء اسمه من كلمة “ين” التي تعني الدائرة باللغة اليابانية، في إشارة إلى شكل العملة المعدنية.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الين الياباني رمزًا للاقتصاد الياباني القوي، ويمثل إحدى العملات الآمنة في الأسواق العالمية.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

1000 ين: باللون الأزرق، وتحمل صورة العالم الطبي “هيديو نوغوتشي”.

2000 ين: باللون الأخضر الفاتح، وتُظهر مشهدًا من قلعة شوري التاريخية.

5000 ين: باللون البنفسجي، وتحمل صورة الكاتبة “إتشو هيغوتشي”.

10000 ين: باللون البني، وتحمل صورة “فوكوزاوا يوكيتشي”، أحد رموز التعليم في اليابان.

 الين الياباني
 الين الياباني، فيتو

العملات المعدنية:

توجد بفئات 1 ين، 5 ين، 10 ين، 50 ين، 100 ين، و500 ين، وتُصنع من معادن مختلفة مثل الألومنيوم والنحاس والنيكل.

الين الياباني في السوق

يعد الين الياباني من أهم العملات في أسواق الصرف العالمية، ويُستخدم كعملة احتياطية في العديد من الدول، كما يُعرف الين بأنه عملة الملاذ الآمن، إذ يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وشهد الين الياباني خلال السنوات الأخيرة تطويرات في تصميماته وتقنيات الأمان المستخدمة في طباعة العملة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنوك المصرية البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى الين الياباني امام الجنيه الين الياباني الين اليوم الاثنين أمام الجنيه بنك مصر ختام تعاملات اليوم سعر الين الياباني أمام الجنيه في بنك مصر سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي سعر الين الياباني ديسمبر 2025

مواد متعلقة

الصاج يسجل 17 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الإثنين 29-12-2025

30.48 جنيها، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الإثنين 29-12-2025

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي ببداية تعاملات اليوم

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه اليوم

الأكثر قراءة

منتخب المغرب يضرب زامبيا 0/3 ويصعد لدور 16 بأمم أفريقيا متصدرا للمجموعة

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وجزر القمر في الشوط الأول

كأس الأمم الأفريقية، جنوب أفريقيا وزيمبابوي يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

أمم إفريقيا، مالي تتعادل مع جزر القمر سلبيا وترافق المغرب لثمن النهائي

مجموعة مصر، نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي بعد مرور 30 دقيقة

الأمن يفحص فيديو محاولة اختطاف طفل بكفر الشيخ (صور)

كأس أمم إفريقيا، منتخب المغرب يتقدم على زامبيا 0/2 في الشوط الأول

توفيق عكاشة يوجه رسالة استغاثة شعبية لرئيس الوزراء: مستشفى طلخا المركزي تصلح للحيوانات لا البشر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الأرز في المنام وعلاقته ببشائر الخير والنجاح في الحياة

عالم أزهري يحسم الجدل حول جواز تربية الكلاب ومدى نجاسة "لعابه"

دعاء الفرج وتيسير الأمور في الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads