اقتصاد

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه اليوم

سعر الدينار الأردني، شهد سعر الدينار الأردني استقرارًا أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري والبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية. 

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 67.02  جنيها للشراء، و 67.41 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الأردني في بنك مصر نحو   66.72 جنيها للشراء، و67.38  جنيها للبيع. 

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي المصري نحو 66.65 جنيها للشراء، و67.38 جنيها للبيع.

الدينار الأردني العملة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية

الدينار الأردني هو العملة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويرمز له بالرمز (JOD)، ويصدره البنك المركزي الأردني. 

ويُعد الدينار من العملات المستقرة نسبيًا في المنطقة العربية، ويحظى بثقة كبيرة في الأسواق المالية الإقليمية.

وتم إصدار الدينار الأردني رسميًّا عام 1950 ليحل محل الجنيه الفلسطيني، وتم ربطه بسلة عملات في البداية، ثم تم تثبيت سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي لاحقًا، مما ساهم في استقراره النقدي على مدى العقود الماضية.

ويُعتبر الدينار من أقوى العملات العربية، ويُستخدم في جميع التعاملات الرسمية والتجارية داخل الأردن، كما تعتمد عليه العديد من الجاليات الأردنية في تحويلاتهم المالية من الخارج.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البني الفاتح.

دينار واحد: باللون الأخضر، يحمل صورة الملك الراحل الحسين بن طلال.

خمسة دنانير: باللون الأزرق الفاتح، وتظهر عليها معالم تاريخية من الأردن.

عشرة دنانير: باللون الأحمر، وتضم صورة الملك عبد الله الأول.

عشرون دينارًا: باللون البنفسجي، وتحمل صورة الملك عبد الله الثاني.

خمسون دينارًا: باللون الذهبي، وهي أكبر فئة متداولة، وتُظهر معالم حضارية أردنية مميزة.

العملات المعدنية:

توجد بفئات: ½ دينار، و¼ دينار، و100 فلس، و50 فلسًا، و25 فلسًا. وتُصنع من معادن مختلفة مثل النيكل والنحاس والبرونز.

الدينار الأردني في السوق

يُعتبر الدينار الأردني من أكثر العملات استقرارًا في المنطقة العربية، بفضل السياسة النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي الأردني.

كما يحتل مكانة قوية في التعاملات المالية بين الأردن والدول المجاورة، خاصة في مجالات السياحة، والتجارة، والتحويلات المالية.

كما تشهد العملة الأردنية تطورات دورية في تصميمها وعلاماتها الأمنية لضمان الحماية من التزوير ومواكبة التطور في أنظمة الدفع الحديثة.

