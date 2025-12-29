الإثنين 29 ديسمبر 2025
الخارجية الإيرانية: نراقب تحركات الاحتلال الإسرائيلي وسنرد بقوة على أي مغامرة عسكرية

الخارجية الإيرانية تحذر: نراقب تحركات إسرائيل وسنرد بقوة
أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن بلاده تتابع عن كثب التحركات الإسرائيلية في المنطقة، محذرًا من أن أي مغامرة عسكرية أو تصعيد غير محسوب ستُقابل برد قوي وحاسم من جانب طهران.

تحذير إيراني رسمي من أي انتهاك للأمن الإقليمي

وأوضح بقائي، في تصريحات رسمية، أن إيران تعتبر أي خطوة إسرائيلية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي تجاوزًا للخطوط الحمراء، مؤكدًا أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها والرد على أي اعتداء بما يتناسب مع حجمه وطبيعته.

رسائل ردع من إيران موجهة لتل أبيب وحلفائها

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن هذه الرسائل لا تستهدف إسرائيل وحدها، بل تشمل أيضًا الجهات الداعمة لها، مؤكدًا أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات فرض أمر واقع جديد أو جر المنطقة إلى مواجهة مفتوحة.

ولفت بقائي إلى أن المنطقة تمر بمرحلة بالغة التعقيد في ظل استمرار التوترات في أكثر من جبهة، معتبرًا أن أي تصعيد إضافي من شأنه إشعال الأوضاع وتهديد الاستقرار الإقليمي والدولي.

إيران: الخيار الدبلوماسي قائم لكن الردع حاضر

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن بلاده تفضّل الحلول الدبلوماسية وتدعم المساعي السياسية لخفض التصعيد، إلا أن ذلك لا يتعارض مع جاهزيتها للرد القوي، إذا فُرضت المواجهة عليها، مؤكدًا أن الردع الإيراني قائم وجاهز.

تحذير إيراني أخير من مغبة أي تصعيد إسرائيلي

واختتم بقائي تصريحاته بالتأكيد على أن أي مغامرة عسكرية إسرائيلية ستتحمل تل أبيب مسؤولية تبعاتها كاملة، داعيًا المجتمع الدولي إلى لعب دور فاعل في منع التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة.

الخاريجة الإيرانية إسرائيل إيران طهران تل أبيب التحركات الإسرائيلية

