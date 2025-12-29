أمهات حول المزود، بطريركية الإسكندرية تطلق مزودا تفاعليا بمسابقة وهدايا للمرة الأولى

18 حجم الخط

أطلقت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية مسابقة «أمهات حول المزود» بالتزامن مع احتفالات الميلاد، لتجمع بين الروحانية والمعرفة، وتأخذ المشاركين في رحلة فريدة للاحتفال بميلاد السيد المسيح بطريقة تفاعلية ومبتكرة تجمع بين الزيارة للبطريركية والمعرفة وحصد الجوائز.

بحسب بيان بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، فإن المسابقة تتيح للمشاركين فرصة التعرف على أمهات العهد القديم، ليس فقط كأسماء في الكتاب المقدس، بل كخطوات حقيقية في خطة الله وتمهيد للخلاص، من خلال قراءة آيات وشواهد مرتبطة بكل شخصية.

وقال القمص إبرام أميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، إن فكرة وجود مزود في كل كنيسة، بل وفي البيوت أيضًا، تُعد من أجمل مظاهر الاحتفال بالميلاد، لأنها تُعيد للأذهان أحداث الميلاد المقدسة ومعانيها الروحية العميقة.

وأوضح في مقطع مصور بثته بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، أن المزود هذا العام لم يقتصر على كونه رمزًا تذكاريًا، بل جرى توظيفه كوسيلة لدراسة الكتاب المقدس بصورة أعمق.

وأضاف أن تصميم المزود جاء بشكل مبتكر، حيث أُقيمت حوله مجموعة من النوافذ أو «الشبابيك»، وُضعت بداخلها شخصيات من العهد القديم، لا سيما الأمهات، وتحت كل شخصية آية كتابية تعبّر عن نبوة أو إشارة تمهّد لميلاد المسيح. ومن بين الأمثلة آية حواء: «الله قد وضع لي نسلًا آخر عوضًا عن هبيل»، والتي تشير في معناها الرمزي إلى مجيء المخلص.

وأشار وكيل البطريركية إلى أن الزائر للمزود يطالع الصورة والآية والتأملات المصاحبة لها، ما يساعده على الربط بين النصوص الكتابية وأحداث الميلاد، وصولًا إلى حل المسابقة.

ولفت إلى أن الهدف الأساسي من المسابقة هو تشجيع دراسة الكتاب المقدس والتأمل فيه، مؤكدًا أن الجوائز المخصصة للفائزين تمثل إضافة تشجيعية إلى جانب البركة الروحية والمعرفية.

ووجّه القمص إبرام أميل الشكر لكل من القس يوسف ثابت كاهن كنيسة العذراء سموحة، والقس يوحنا وديع كاهن كنيسة العذراء كليوباترا، على دورهما في ابتكار فكرة المسابقة وتنفيذ تصميم المزود، داعيًا الجميع لزيارة المزود والمشاركة في التجربة الروحية التي تجمع بين فرحة الميلاد وعمق الكلمة المقدسة.

ثم زيارة المقر البابوي لمشاهدة المزود الحي واستخراج الإجابات، قبل إرسالها عبر إلكترونيا.

وأكد أن المسابقة تقدم هدايا قيمة للفائزين، وتعد فرصة مميزة لإعادة اكتشاف المزود بعين جديدة وفهم أعمق لأحداث الميلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.