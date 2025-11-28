نائب محافظ البحر الأحمر تشارك في احتفال شركة أوراسكوم لتسليم شهادات الاعتماد للفنادق (صور)

18 حجم الخط

شاركت ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر في حفل جوائز التميز المعتمد 2025 الذي نظمته شركة أوراسكوم لإدارة الفنادق بمنتجع Ancient Sands Golf Resort، وذلك بحضور ممثلي جهات دولية ومحلية معنية بمعايير الجودة والسلامة، من بينها TUV NORD وNFSA وGreen Key International، إلى جانب عدد من شركاء قطاعي السفر والسياحة.



وخلال مشاركتها، نقلت النائبة تحيات وتقدير محافظ البحر الأحمر للحضور، مؤكدة أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف سلامة الغذاء وجودة الخدمات في المنشآت السياحية.

وأشارت إلى أن الالتزام بمعايير النظافة وسلامة المياه والاستدامة أصبح عنصرًا أساسيًّا في تطوير القطاع السياحي، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور في متطلبات الجودة ومعايير التشغيل.



وأضافت أن نشر ثقافة السلامة الغذائية داخل الفنادق يرفع من مستوى الثقة لدى الزائرين ويعكس صورة إيجابية عن المقصد السياحي المصري، مشيدة بجهود المؤسسات العاملة في القطاع في السعي نحو الحصول على شهادات دولية معتمدة تعزز تنافسية السياحة المصرية.



وشهد الحفل تسليم شهادات الاعتماد للفنادق التي التزمت بتطبيق معايير الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، بالإضافة إلى استيفاء معايير Food Safety وHygiene وWater Safety، فضلًا عن الالتزام بمتطلبات الاستدامة المعتمدة دوليًّا.



كما تضمنت الفعالية مراسم توزيع جوائز التميز المعتمد 2025 تقديرًا لجهود فرق العمل داخل الفنادق في تحسين مستوى التشغيل وتطبيق أعلى معايير الجودة.



وأعرب روبرت فيليرماير، المدير العام الإقليمي لشركة أوراسكوم لإدارة الفنادق – مصر، عن شكره لمحافظ البحر الأحمر لدعمه المستمر للقطاع السياحي، كما وجّه تقديره للنائبة ماجدة حنا على مشاركتها، مؤكدًا أن التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة يعزز مسار التطوير ويرفع كفاءة منظومة الجودة داخل المنشآت الفندقية.

