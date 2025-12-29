الإثنين 29 ديسمبر 2025
حوادث

تأجيل محاكمة 24 متهما في قضية الهيكل الإداري بالتجمع

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة 24 متهما في القضية رقم 15071 لسنة 2024 جنايات التجمع المعروفة إعلاميا بقضية الهيكل الإداري بالتجمع إلى جلسة 24 فبراير المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون استهدفت تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والأمن القومي.

كما نسبت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها وأفكارها بالإضافة إلى ارتكاب  جرائم تمويل الإرهاب من خلال توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

واستجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضة نظام الحكم.

