حصاد أكاديمية الفنون 2025، افتتاح فرع الإسكندرية وتنظيم 15 مهرجانا وملتقى

حققت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، خلال عام 2025 حزمة واسعة من الإنجازات الأكاديمية والفنية، حيث تم افتتاح فرع الأكاديمية بمحافظة الإسكندرية.

حصاد أكاديمية الفنون

ونظمت الأكاديمية أكثر من 15 مهرجانًا وملتقى ومؤتمرًا فنيًا وعلميًا، إلى جانب المشاركة في أكثر من 20 فعالية ومهرجانًا محليًا ودوليًا، والمشاركة في أكثر من 14 معرضًا للكتاب و40 فعالية واحتفالية نظمتها وزارة الثقافة.

كما نفذت معاهد الأكاديمية أكثر من 50 ورشة وندوة وبرنامجًا تدريبيًا متخصصًا، وحققت خلال العام أكثر من 40 جائزة محلية وعربية ودولية، إلى جانب حصول عدد من الكيانات التابعة لها على مراكز متقدمة في مسابقات وطنية، وتكريمات في مجالات التميز الأكاديمي والتدريب.

وقعت الأكاديمية أكثر من 10 بروتوكولات تعاون مع جامعات ومؤسسات ثقافية وتعليمية محلية ودولية.

محور الجودة والتحول الرقمي

وفي محور الجودة والتحول الرقمي، أنجزت مراحل متقدمة من تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتفعيل المنصات التعليمية الإلكترونية، وتم اعتماد 23 مقررًا إلكترونيًا، واستكمال مشروع المكتبة الذكية التي تضم أكثر من 450 ألف مرجع، وتطبيق نظم الإدارة الرقمية والأرشفة الإلكترونية.

كما حققت الأكاديمية تقدمًا ملحوظًا في ملف الاعتماد والجودة، بحصول عدد من معاهدها على الاعتماد المؤسسي الكامل، واعتماد 10 برامج تعليمية، وعلى مستوى الحركة التشكيلية نظمت أكثر من 15 معرضًا فنيًا وتشكيليًا، إضافة للمشاركة في عدد كبير من المناسبات الوطنية والقومية والاحتفاليات الثقافية التي نظمتها وزارة الثقافة.

