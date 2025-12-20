إبراهيم السمان يحصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف من أكاديمية الفنون

السبت 20 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

حصل الفنان والباحث إبراهيم السمان على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف من أكاديمية الفنون، وذلك عقب مناقشة رسالته العلمية بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وسط حضور أكاديمي وفني لافت.

وجاءت رسالة الدكتوراه بعنوان:

«تقنيات الأداء الجسدي للممثل في مسرح العبث: نماذج مختارة لعروض بيكيت ويونسكو»، حيث تناولت الدراسة تحليلًا معمقًا لآليات الأداء الجسدي وأهميته في التعبير الدرامي داخل مسرح العبث، مع تطبيقات عملية ونماذج تحليلية لعروض عالمية.

 

لجنة المناقشة

 

وأشادت لجنة المناقشة بالرسالة، مؤكدة تميزها علميًا وتطبيقيًا، وثراءها المرجعي، وقدرتها على الربط بين الجانب الأكاديمي والخبرة المسرحية العملية، وهو ما انعكس في قرار منح الباحث درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف.

وعبّر إبراهيم السمان عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الرحلة البحثية كانت شاقة وممتعة في الوقت نفسه، ومهداة لكل من دعمه من أساتذته وزملائه، ولكل محبي المسرح والفن الجاد.

 

ويأتي هذا الحدث توثيقًا لمسيرة فنية وأكاديمية تجمع بين البحث العلمي والتجربة المسرحية على خشبة المسرح.

وكانت تكونت اللجنة من الأستاذ الدكتور مدحت الكاشف مشرفًا ومناقشًا، والأستاذ الدكتور أشرف زكي مناقشًا من الداخل ومقررًا، والأستاذ الدكتور سامي الشريف مناقشًا من الخارج.

