الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عامل متهم باغتصاب فتاة من ذوي الهمم: "كنت عايز ألبس القضية لأي عيل في الشارع"

هتك عرض فتاة، فيتو
هتك عرض فتاة، فيتو
18 حجم الخط

أدلى عامل متهم بالتعدي جنسيا على فتاة من ذوي الهمم، بعدما استدرجها لشقتهبمنطقة العباسية، باعترافات تفصيلية أمام نيابة الوايلي. 

وقال المتهم إنه يعمل ميكانيكي وورشته بالشارع الذي تعيش به المجني عليها وكثيرا ما يراها تلعب مع الأطفال الأصغر منها وتجلس في الشارع تلعب فترات طويلة فخطرت في ذهنه بعد شربه سيجارة محشوة بمخدر الحشيش استقطابها إلى شقته بذات المنطقة بعد إيهامها بإعطائها حلوى واللعب معها.

وأضاف المتهم أنه ما أن ذهبت معه المجني عليها إلى شقته حتى اغتصبها كرها عنها معتقدا أنها لن تقول ولن تدل عليه أو تعرفه وسيلفق القضية لأي طفل ممن يلعبون معها في الشارع.  

شخص يتعدي على فتاة من ذوي الهمم بالعباسية

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بقيام شخص بالتعدي على فتاة 22 عاما داخل شقته في منطقة العباسية بدائرة قسم شرطة الوايلي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن الفتاة من ذوي الهمم تبلغ من العمر 22 سنة، وأن المتهم استدرجها إلى شقته. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

عقوبة هتك العرض

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، ونص علي أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة (268) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الوايلي غرفة عمليات شرطة النجدة النيابة العامة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم

تفاصيل هتك عرض طالب داخل دورة مياه مدرسة بـ 6 أكتوبر

النيابة العامة تكشف متهمين جددا بواقعة هتك عرض أطفال بمدرسة سيدز

الأكثر قراءة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل أزمة تسويق أشرف داري

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

انطلاق المؤتمر العلمي الرابع لمستشفى الرمد بأسيوط

موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

تغييرات بالجملة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا بأمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يا عباد الله أغيثوني، الإفتاء توضح معنى الحديث وصحته

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads