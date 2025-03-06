طوارئ بغرفة عمليات المرور تزامنا مع هطول الأمطار على الطرق بالمحافظات

أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس بعد سقوط أمطار وهبوب الرياح على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

طوارئ في غرفة عمليات المرور تزامنا مع هطول الأمطار

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أي معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.

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