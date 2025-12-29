بدء الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بالأكاديمية الوطنية للتدريب

18 حجم الخط

بدأ منذ قليل الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الاجتماع الختامي للجنة تطوير الإعلام

ويناقش الاجتماع التوصيات النهائية الصادرة عن اللجان الفرعية الثماني، عقب الانتهاء من جلسات عملها والمداولات التي جرت بين أعضائها.



ومن المقرر أن يرفع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس اللجنة، التوصيات النهائية بعد الانتهاء من صياغتها، إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.

اجتماعات اللجان الفرعية

ويذكر أن اللجان الفرعية الثمانية المنبثقة من اللجنة الرئيسية، انعقدت ما يقرب من شهرين ونصف، لإعداد خارطة طريق مُتكاملة لتطوير الإعلام المصري، تتضمن المُستهدفات بشكلٍ واضح، بما في ذلك توصيف الوضع، والتحديات التي يتعين التعامل معها، وتحديد الجهات والأشخاص المنوط بهم تنفيذ الخارطة بشكل فاعل.

