المعد البدني بجهاز توروب يكشف كواليس رحلته مع منتخب فلسطين

18 حجم الخط

⁨كشف طه نوح المعد البدني بالجهاز الفني للنادي الأهلي كواليس تجربته القصيرة بالعمل ضمن جهاز منتخب فلسطين فى كاس العرب مؤخرًا.

وقال نوح عبر فيس بوك: مشاعر متضاربة ما بين حزن على الخروج من نصف النهائي وما بين الاعتزاز والفخر بما قدمه الجهاز واللاعبين وما بين ناس بتموت من البرد كان نفسها تفرح لأن ده المتنفس الوحيد وبصيص الأمل.



أضاف: اتقدم بالشكر للكابتن إيهاب أبو جزر المدير الفني العالمي بمعني الكلمة الذي لا يترك أي تفاصيل ولا مجال لديه للصدفة فكل ما وصل له المنتخب بفضل الله عز وجل ثم هذا الرجل ومساعديه كابتن فراس وكابتن إبراهيم وكابتن طارق وكابتن سلامة والطاقم الإداري شطارة واسمر ورمزي وللطاقم الطبي د تاج الدين ود أنيس ود مرعي ود مشعط والطاقم الاعلامي مصعب ورمزي واكرم وطبعًا بمشاركة اللاعبين الشجعان بمعني الكلمة فخور بيكم وفخور بتواجدي معكم ولسة عندكم كتير تقدموه استمروا والله هتوصلوا مهما كانت الظروف ( إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ).



وتابع: لك أن تتخيل لاعبين وجهاز مطلوب منه يؤدي ويلعب على أكمل وجه واهلهم في الخيام محاصرين مابين رصاص وبرد ومطر.. طول عمري أعرف إن اللاعب لازم تهيأ له الجو وتبعده عن أي شيء يشتت انتباهه علشان ينزل يأدي ويكسب لكن هنا غير فعلًا اللاعب الفلسطيني والمدرب الفلسطيني مختلف، بأقل الامكانيات ووسط المعاناة حققتوا اللي فرق كتير ماقدرتش تحققه بالرغم من توافر كل شيء.. والله لاعبين أبطال وكل شعبكم والوطن العربي فخور بيكم.. لاعبين بتأدي وتموت نفسها علشان اي مكسب أو ربح يحصلوا عليه يكون داعم لاهلهم في إعمار غزة هدف إنساني بحت.. مهما اتكلمت مش هوفي حقكم تجاه وطنكم وأهلكم ووالله وطنكم وطنا واهلكم اهلنا.. ربنا يزيح الغمة قريبًا يارب.



وأضاف: أخيرًا اتقدم بكل الشكر للنادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب للسماح لي بهذه التجربة المضيئة في حياتي كما اتقدم بالشكر للاتحاد الفلسطيني متمثلًا في الفريق جبريل الرجوب وكل الشكر للطاقم الفني وعلي رأسه كابتن ايهاب ابو جزر لنيلي شرف التواجد معهم وارتدائي هذا الشعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.