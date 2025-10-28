الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدينار الاردني
سعر الدينار الاردني

سعر الدينار الأردني، شهد سعر الدينار الأردني استقرارًا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية.

سعر الدينار الاردني 
سعر الدينار الاردني 

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 66.60 جنيها للشراء، و66.98 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الأردني في بنك مصر نحو66.32 جنيها للشراء، و66.97 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي المصري نحو66.25 جنيها للشراء، و66.95 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في بنك القاهرة 

وسجل سعر الدينار الأردني في بنك القاهرة نحو66.27 جنيها للشراء، و66.88 جنيها للبيع.

سعر الدينار الاردني 
سعر الدينار الاردني 

الدينار الأردني العملة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية

الدينار الأردني هو العملة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويرمز له بالرمز (JOD)، ويصدره البنك المركزي الأردني. ويُعد الدينار من العملات المستقرة نسبيًا في المنطقة العربية، ويحظى بثقة كبيرة في الأسواق المالية الإقليمية.

تم إصدار الدينار الأردني رسميًا عام 1950 ليحل محل الجنيه الفلسطيني، وتم ربطه بسلة عملات في البداية، ثم تم تثبيت سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي لاحقًا، مما ساهم في استقراره النقدي على مدى العقود الماضية.

ويُعتبر الدينار من أقوى العملات العربية، ويُستخدم في جميع التعاملات الرسمية والتجارية داخل الأردن، كما تعتمد عليه العديد من الجاليات الأردنية في تحويلاتهم المالية من الخارج.

سعر الدينار الاردني 
سعر الدينار الاردني 

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البني الفاتح.

دينار واحد: باللون الأخضر، يحمل صورة الملك الراحل الحسين بن طلال.

خمسة دنانير: باللون الأزرق الفاتح، وتظهر عليها معالم تاريخية من الأردن.

عشرة دنانير: باللون الأحمر، وتضم صورة الملك عبدالله الأول.

عشرون دينارًا: باللون البنفسجي، وتحمل صورة الملك عبدالله الثاني.

خمسون دينارًا: باللون الذهبي، وهي أكبر فئة متداولة، وتُظهر معالم حضارية أردنية مميزة.

العملات المعدنية:

توجد بفئات: ½ دينار، و¼ دينار، و100 فلس، و50 فلسًا، و25 فلسًا. وتُصنع من معادن مختلفة مثل النيكل والنحاس والبرونز.

سعر الدينار الاردني 
سعر الدينار الاردني 

الدينار الأردني في السوق

يُعتبر الدينار الأردني من أكثر العملات استقرارًا في المنطقة العربية، بفضل السياسة النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي الأردني.

كما يحتل مكانة قوية في التعاملات المالية بين الأردن والدول المجاورة، خاصة في مجالات السياحة، والتجارة، والتحويلات المالية.

ويُستخدم الدينار بشكل واسع في التجارة الإقليمية، ويُعد مرجعًا للقوة الشرائية المستقرة في منطقة الشرق الأوسط.

كما تشهد العملة الأردنية تطويرات دورية في تصميمها وعلاماتها الأمنية لضمان الحماية من التزوير ومواكبة التطور في أنظمة الدفع الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك الأهلى المصرى البنك المركزى المصرى البنك المركزي والبنوك المصرية الدينار الأردني الدينار ختام تعاملات اليوم سعر الدينار الأردني سعر الدينار سعر الدينار الاردني في البنك المركزي سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه

مواد متعلقة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية (تحديث لحظي)

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم

سعر الليرة مقابل الدولار بمصرف سوريا المركزي اليوم الثلاثاء

لحظة بلحظة، سعر الريال القطري أمام الجنيه اليوم الثلاثاء في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي

الأكثر قراءة

شاهد، أهداف مباراة النصر والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

نابولي يخطف فوزا ثمينا من ليتشي وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

أقوى إعصار في تاريخ المحيط الأطلسي، ميليسا يضرب جامايكا بلا رحمة (فيديو)

رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباريات الدوري المصري

غدا، اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم مصير أسعار الفائدة للمرة السابعة في 2025

تعادل نابولي وليتشي سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بزوال الأزمات والمشاكل

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بزوال الأزمات والمشاكل

أبرز مؤلفات العلماء المسلمين عن الآثار والحضارة المصرية القديمة (فيديو)

قانون صيانة الإنسان، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 166 من سورة النساء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية