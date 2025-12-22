الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية

المهندس سامي قنديل،
المهندس سامي قنديل،
18 حجم الخط

أكد المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة  شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة العمل المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يشهد اجتماع لجنة قطاع الدراسات التربوية

خطة حكومية لتعظيم العائد الاقتصادي من خامات المثلث الذهبي

وأوضح «قنديل» أن الفترة الحالية تشهد تركيزًا على تعزيز كفاءة التشغيل، وتحديث أساليب الإدارة، وتحقيق أعلى درجات التنسيق بين قطاعات الشركة المختلفة، بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعلية اتخاذ القرار.

وقال رئيس مجلس الإدارة: إن الشركة تحرص على إتاحة وتفعيل تعدد قنوات استقبال شكاوى المواطنين، بما يضمن سهولة التواصل وسرعة التعامل مع البلاغات، موضحًا أن ذلك يشمل الخط الساخن، وخدمة العملاء، إلى جانب القنوات الرسمية المعتمدة للشركة، مُضيفًا أن فرق العمل المختصة تتعامل مع الشكاوى وفق منظومة محددة تضمن سرعة الفحص والمتابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب، بما يسهم في رفع مستوى رضا المواطنين وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وأشار «قنديل» إلى أن الشركة تولّي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية، باعتبار العنصر البشري أحد أهم ركائز النجاح واستدامة الأداء، إلى جانب الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة في جميع مواقع العمل.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن العمل داخل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتم وفق رؤية تستهدف التطوير المستمر وتحقيق أفضل استفادة من الإمكانيات المتاحة، بما يواكب خطط الدولة في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.

وأكد «قنديل» أن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها التطويرية، بما يحقق الاستقرار التشغيلي ويعزز ثقة المواطنين في مستوى الخدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس سامي قنديل بالاسكندرية الصرف الصحي

مواد متعلقة

معايشة مع الفرق والمنتخبات الأوروبية، اتحاد الطائرة يضع خطة للارتقاء بمستوى المدربين المصريين

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يشهد اجتماع لجنة قطاع الدراسات التربوية

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

كأس مصر، المصري يتقدم علي دكرنس 3-1 في الشوط الاول

بعد تعديلها، الموعد الجديد لمباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر

وزير المالية: نُسدد أكثر مما نقترض ونجحنا في خفض الدين الخارجي 2 مليار دولار

ضبط مطبعة غير مرخصة وكتب مخالفة لقانون الملكية الفكرية بعين شمس

الفصل المتحرك، من فكرة عالمية إلى تجربة تُطبق لأول مرة في المنوفية

حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تعقد اجتماعا بحضور وزير الخارجية الخميس المقبل

هل يجوز تغطية جزء من الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد؟ مفتي الجمهورية يجيب

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تغطية جزء من الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد؟ مفتي الجمهورية يجيب

عباقرة ولكن مجهولون.. الدكتور أحمد عمر الأزهري نقيب الصحفيين الصوماليين

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads