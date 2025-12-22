تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية

18 حجم الخط

أكد المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة العمل المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

وأوضح «قنديل» أن الفترة الحالية تشهد تركيزًا على تعزيز كفاءة التشغيل، وتحديث أساليب الإدارة، وتحقيق أعلى درجات التنسيق بين قطاعات الشركة المختلفة، بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعلية اتخاذ القرار.

وقال رئيس مجلس الإدارة: إن الشركة تحرص على إتاحة وتفعيل تعدد قنوات استقبال شكاوى المواطنين، بما يضمن سهولة التواصل وسرعة التعامل مع البلاغات، موضحًا أن ذلك يشمل الخط الساخن، وخدمة العملاء، إلى جانب القنوات الرسمية المعتمدة للشركة، مُضيفًا أن فرق العمل المختصة تتعامل مع الشكاوى وفق منظومة محددة تضمن سرعة الفحص والمتابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب، بما يسهم في رفع مستوى رضا المواطنين وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وأشار «قنديل» إلى أن الشركة تولّي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية، باعتبار العنصر البشري أحد أهم ركائز النجاح واستدامة الأداء، إلى جانب الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة في جميع مواقع العمل.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن العمل داخل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتم وفق رؤية تستهدف التطوير المستمر وتحقيق أفضل استفادة من الإمكانيات المتاحة، بما يواكب خطط الدولة في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.

وأكد «قنديل» أن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها التطويرية، بما يحقق الاستقرار التشغيلي ويعزز ثقة المواطنين في مستوى الخدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.