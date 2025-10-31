أسعار السلع التموينية ومواعيد صرفها خلال شهر نوفمبر 2025

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف المقررات التموينية عن شهر نوفمبر المقبل، حيث وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المديريات التموينية في مختلف المحافظات بضرورة التأكد من توافر جميع السلع الأساسية بمخازن شركتي الجملة “العامة” و“المصرية”، وتوزيعها على المنافذ التموينية ومشروعات “جمعيتي” قبل بداية الشهر الجديد.

وأكدت الوزارة أن صرف المقررات التموينية سيبدأ اعتبارًا من الأول من نوفمبر لما يقرب من 64 مليون مواطن مستفيد من منظومة الدعم، وذلك من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على انتظام عمليات الصرف دون أي تأخير أو نقص في السلع.

مواعيد صرف السلع التموينية خلال نوفمبر

وأوضحت أن مواعيد عمل البقالين التموينيين ومنافذ صرف السلع تبدأ يوميًّا من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً، بما يتيح للمواطنين مرونة في الحصول على احتياجاتهم في أوقات مناسبة، ويضمن انسيابية حركة الصرف على مدار اليوم.

وشدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة توفير السلع الأساسية بكميات كافية في مقدمتها الزيت والسكر والأرز والمكرونة والشاي، إلى جانب باقي السلع الاختيارية التي تتجاوز 30 صنفًا، مؤكدًا أن الأسعار ستظل ثابتة دون أي زيادة خلال الشهر المقبل.

كما وجّه الوزير غرفة العمليات المركزية بمتابعة حركة صرف السلع يوميًا، والتدخل الفوري لحل أي شكاوى أو ملاحظات ترد من المواطنين أو المديريات التموينية بالمحافظات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل سهولة ويسر.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، بما يحقق استقرارًا في توافر السلع وجودتها، في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

أسعار السلع التموينية خلال نوفمبر 2025

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا بشأن طرح عبوة جديدة من الزيت التمويني سعة ٧٠٠ مللي بسعر ٢٧ جنيهًا للمستهلك النهائي على منظومة السلع التموينية.

وذلك بجانب العبوة الحالية سعة ٨٠٠ مللي والمتاحة ضمن المنظومة بسعر ٣٠ جنيهًا للمستهلك النهائي، بهدف تنويع المنتجات المطروحة ضمن منظومة السلع التموينية، وتوفير بدائل سعرية تتناسب مع احتياجات وقدرات المواطنين الشرائية.

وتأتي أسعار السلع التموينية على البطاقات التموينية، كالآتي:

السكر (1 كيلو جرام): 12.60 جنيه

الزيت سعة ٧٠٠ مللي بسعر 27 جنيهًا

الأرز (1 كيلو جرام): 12.60 جنيه

الزيت (800 مللي): 30.00 جنيه

الدقيق (1 كيلو جرام): 18.00 جنيه

المكرونة (400 جرام): 6.50 جنيه

الشاي (40 جرام): 5.00 جنيهات

الفول (500 جرام): 9.00 جنيهات

العدس (500 جرام): 21.00 جنيهًا

المسلي الصناعي (800 جرام): 36.00 جنيهًا

الصلصة (300 جرام): 8.00 جنيهات

المربى (350 جرام): 16.00 جنيها

التونة المفتتة (140 جرام): 18.00 جنيهًا

الجبنة تتراباك (250 جرام): 14.00 جنيهًا

مسحوق الغسيل (800 جرام): 16.00 جنيهًا

صابون التواليت (125 جرام): 7.50 جنيه

