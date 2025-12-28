الأحد 28 ديسمبر 2025
مصرع شخص وإصابة آخر بجروح إثر تحطم مروحيتين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

حادث تحطم مروحيتين
حادث تحطم مروحيتين
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد،  بمصرع شخص وإصابة آخر بجروح إثر  حادث تصادم بين مروحيتين وتحطمهما بالقرب من مطار مدينة هامونتون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

مصرع شخص وإصابة آخر بجروح إثر تحطم مروحيتين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

ومن جانبها قالت شرطة هامونتون، في بيان صادر عنها اليوم إن "شخصًا لقي مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر تحطم مروحيتين في جنوب ولاية نيو جيرسي يوم الأحد".

وأضاف قائد شرطة هامونتون كيفن فريل أن "فرق الإنقاذ استجابت لبلاغ عن تحطم طائرة في حوالي الساعة 11:25 صباحًا يوم الأحد، وقامت فرق الإطفاء بإخماد النيران التي التهمت المروحية.

تصادم مروحيتين في أمريكا 

وانتشرت مقاطع فيديو صادمة من مدينة هامونتون، بعد أن وردت أنباء عن اصطدام مروحيتين في الجو.

وتظهر لقطات متداولة تصاعد دخان أسود كثيف في موقع الحادث بينما هرعت الشرطة وفرق الإطفاء والمسعفون إلى الموقع.

وأوضح قائد شرطة هامونتون أنه "تم إخطار إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والمجلس الوطني لسلامة النقل وسيقومان بالتحقيق في الحادث".

