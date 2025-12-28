الثلوج تلغي وتأخر أكثر من 10 آلاف رحلة جوية بأمريكا، وعمدة نيويورك للسكان: الزموا المنزل هذا يوم جيد لصنع طفل

18 حجم الخط

أفادت بيانات صادرة عن خدمة تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير"، بأن عدد الرحلات الجوية الملغاة والمتأخرة في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوز 10 آلاف رحلة، على خلفية تساقط كثيف للثلوج في البلاد.

ووفقًا للبيانات، حتى الساعة 02:10 بتوقيت جرينتش، بلغ عدد الرحلات الملغاة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وإليها ومنها 999 رحلة، فيما وصل عدد الرحلات المتأخرة إلى 9,010 رحلات.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن بعض مناطق مدينة نيويورك شهدت تساقط أكثر من 15 سنتيمترًا من الثلوج، فيما وصلت الكميات إلى نحو 25 سنتيمترًا في مناطق من ولاية نيويورك.

من جهتها، أفادت شبكة "سي بي إس"، بأن تحذيرات الأحوال الجوية بمستويات متفاوتة طالت أكثر من 20 مليون شخص في أنحاء متفرقة من البلاد.



رسالة عمدة نيويورك للسكان

دعا عمدة نيويورك إريك آدامز سكان المدينة إلى البقاء في المنازل خلال عاصفة ثلجية شديدة، مشجعا إياهم على "زيادة الخصوبة الديموغرافية".

وأفادت قناة ABC أن التوقعات كانت تشير إلى سقوط نحو 18 سم من الثلوج يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى في نيويورك منذ أربع سنوات تقريبا.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ في بعض المقاطعات يوم السبت، حيث سجلت بعض مناطق نيويورك أكثر من 15 سم، وبعض مناطق الولاية حتى 25 سم، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقال آدامس، في مقابلة مع قناة ABC: "ابقوا في المنزل. هذا يوم جيد لصنع طفل"، داعيا الجميع إلى "الاستمتاع بالطقس" دون الكشف عن نشاطه في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي خضم العاصفة، ألغيت وأجلت أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة.

من الجدير ذكره، أن نيويورك كانت انتخبت زهران ممداني، عمدة لها، على أن يتسلم مهام منصبه الجديد في 1 يناير 2026.

