قتلى ومصابون في تحطم مروحية قرب أحد المنازل بداغستان الروسية (فيديو)

18 حجم الخط

تحطمت طائرة مروحية قرب بلدة "أتشي-سوفي" في جمهورية داغستان الروسية فجر اليوم السبت مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

وذكرت وزارة الصحة الروسية، في بيان لها، أن الحادث نجم عن تحطم طائرة مروحية سياحية من طراز "كا-226"، قرب منطقة ساحلية.



وتناقل ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو، توثق ما قالوا إنها لحظة سقوط الطائرة المروحية واشتعال النيران فيها.

May every helicopter in russia have this fate. Amen 🙏



(Dagestan) pic.twitter.com/2W6LclNnnL November 7, 2025

ويظهر أحد المقاطع لحظة سقوط المروحية واحتراقها قرب أحد المنازل، فيما هرعت فرق الإطفاء والطوارئ لإخماد الحريق والوقوف على الأضرار.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الضحايا من السائحين، مشيرةً إلى أن هذه حصيلة أولية للحادث الذي وقع في وقت مبكر، بحسب وكالة "آر تي" الروسية.

من جهتها، ذكرت مصادر غير رسمية أن المروحية كانت تقل عددًا من العاملين في مصنع مختص بالصناعات العسكرية ويعمل في قطاع الدفاع.

وفتحت السلطات الروسية المختصة، على الفور، تحقيقًا موسعًا، في الحادث للوقوف على ملابساته والأسباب التي أدت لوقوعه.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.