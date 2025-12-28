تشريعية النواب: 140 ألفا من مستأجري الإيجار القديم تقدموا للحصول على سكن بديل

18 حجم الخط

مستأجري الإيجار القديم، أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرار مد فترة التقديم على المنصة الإلكترونية للحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم لن يؤدي إلى زيادة أعداد المتقدمين، مشيرًا إلى أن العدد الحالي يُمثل الحد الأقصى للراغبين في التقدم.

140 ألف طلب لمستأجري الإيجاري القديم منذ أكتوبر وليس 50 ألفًا

وأوضح المغاوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم نيفين منصور، أن عدد المتقدمين للحصول على السكن البديل منذ 1 أكتوبر بلغ نحو 140 ألف مستأجر خلال ثلاثة أشهر، نافيًا ما تردد عن أن العدد لا يتجاوز 50 ألفًا، مؤكدًا أن موعد غلق باب التقديم سيكون في 13 يناير.

انتقادات لقانون الإيجار الجديد وآليات السكن البديل

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هناك فئات تؤيد قانون الإيجار الجديد رغم ما يسببه – على حد وصفه – من ظلم واقع على المستأجرين، مشددًا على أن العروض المطروحة لتوفير السكن البديل لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات ومطالب المستأجرين.

قضايا متزايدة بسبب لجان الحصر والتقييم

وفيما يخص قانون الإيجار القديم، أشار المغاوري إلى وجود عدد كبير من القضايا المقدمة من المواطنين ضد لجان الحصر والتقييم، موضحًا أن هذه اللجان تتولى تصنيف المناطق إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو ما أثار اعتراضات واسعة بين المتضررين.

واختتم المغاوري حديثه بالتأكيد على أن استمرار الخلافات حول تطبيق القانون وآليات التقييم قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية وقانونية أوسع، مطالبًا بإعادة النظر في الحلول المطروحة بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.

