الفيومي يكشف حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم (فيديو)

18 حجم الخط

نفى محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب صحة ما تردد حول إلغاء قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن المقصود من الهجوم على قانون الإيجار القديم، على مواقع التواصل الhجتماعي هو التربح بإقامة الدعاوي القضائية للحصول على أحكام بعدم دستورية القانون.



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن كثرة إقامة الدعاوي القضائية على عدم دستورية قانون الإيجار عبء كبير على المستأجرين، لأنهم يدفعون أموالا طائلة للمحامين.



واضاف: " مدة الفصل فى القضايا الدستورية طويلة جدا، و تقديم قضية ليس معناها أن المحكمة أصدرت حكمها فى أكثر من مادة قانونية، فكيف يكون تم قبول القضية؟"، لافتا: " القوانين التى تم تعديلها هى قوانين استثنائية ولن يكون مقبولا للمحكمة الدستورية إعادة القوانين الاستثنائية".



وأوضح: " القوانين الاستثنائية يتم وضعها فى أوقات الحرب، وما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي هو دغدغة مشاعر المستأجرين"، مناشدا المستأجرين، قائلا: " منصة التقديم على الوحدات السكنية للاستفادة".



وواصل: " لا توجد محكمة تعطي شرعية أو إعادة قانون استثنائي".



وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قررت تأجيل المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية، وكذلك 4 آخرين، والتى تتضمن إلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم لجلسة 8 فبراير المقبل.

وقال المحامي سامى البتانونى أحد مقيمى الطعن: “تم حضور الجلسة أمام المحكمة الدستورية، وأثبتنا عوارشبهة عدم الدستورية بالقانون”.

يذكر أن عدد الطعون بالمحكمة الدستورية والمحولة إليها من محكمة شمال القاهرة، ارتفع إلى 5 طعون حمل الطعن الرابع رقم 41 لسنة 47 قضائية، والخامس برقم 38 لسنة 47 قضائية، وذلك للطعــن على قانون 164 لسنة 2025، المتعلق بعدم دستورية قانون الإيجار القديم وخاصة المادة الثانية والسابعة المتعلقة بالطرد بعد 7سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.