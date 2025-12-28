الذهب أم العقارات والشهادات؟، رئيس البنك الأهلي يكشف أفضل وعاء ادخاري(فيديو)

الأحد 28 ديسمبر 2025
كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري، عن أفضل وعاء ادخاري خلال الفترة الحالية من بين الذهب والعقار والشهادات الادخارية.

وأكد أن الشهادات الادخارية تظل أفضل وعاء ادخاري في الوقت الحالي، خاصة لأصحاب الشهادات، نظرًا لما توفره من أمان واستقرار في العائد، مقارنة بغيرها من الأوعية الاستثمارية مثل الذهب والعقارات.

فائدة ثابتة تصرف شهريًا

وقال الإتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة الحدث اليوم: إن البنك الأهلي يوفر شهادات مضمونة بعائد ثابت يُصرف شهريًا ولا يتغير طوال مدة ربط الشهادة، مشددًا على أن هذا العامل يجعلها الخيار الأفضل لكثير من المواطنين.

استمرار عائد 17% رغم خفض الفائدة

وأضاف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن العملاء ما زالوا يتمتعون بعائد 17% على الشهادات، رغم قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن الشهادات القائمة لا تتأثر بأي قرارات جديدة بعد ربطها.

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة بنسبة 1%

وكانت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري قد قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21%، سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%، سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%، وذلك بخفض قدره 100 نقطة أساس.

رسالة طمأنة من رئيس البنك الأهلي للمدخرين

واختتم الإتربي حديثه بالتأكيد على أن الشهادات الادخارية تظل الملاذ الآمن للمدخرين في ظل التغيرات الاقتصادية، لما توفره من عائد ثابت، ومخاطر شبه منعدمة، وانتظام في صرف الفائدة.

