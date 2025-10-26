الأحد 26 أكتوبر 2025
منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

منال عوض وزيرة التنمية
 أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثاني عشر من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة لعام 2025 / 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2025، بمشاركة 135 متدربًا من مختلف المحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن البرامج التدريبية لهذا الأسبوع تهدف إلى إعداد كوادر محلية قادرة على توظيف تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل التنفيذي والتخطيطي بالمحافظات، وتعزيز كفاءة المؤسسات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات، وذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الإدارة المحلية وتمكين الكفاءات البشرية لقيادة التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

 دعم منظومة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي في الإدارة المحلية

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الأسبوع التدريبي الثاني عشر يتضمن أربعة برامج نوعية تستهدف دعم منظومة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي في الإدارة المحلية، وهي:  برنامج استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، الذي يهدف إلى تمكين العاملين بوحدات التحول الرقمي ومراكز المعلومات من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم القرار وتحسين الأداء الحكومي، وبرنامج تنمية مهارات إدارة المجالس والمؤتمرات والاجتماعات الحكومية، ويستهدف تعزيز مهارات التنظيم والتنسيق لدى العاملين بإدارات المجالس والمؤتمرات، بالتعاون مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة.

 إعداد قيادات مؤهلة لتولي مواقع إدارية عليا قادرة على الإدارة الحديثة واتخاذ القرار

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن البرامج التدريبية للأسبوع الحالي تتضمن أيضًا برنامج إعداد وتأهيل رئيس إدارة مركزية، والذي يأتي استكمالًا لجهود الوزارة في إعداد قيادات مؤهلة لتولي مواقع إدارية عليا قادرة على الإدارة الحديثة واتخاذ القرار، وبرنامج التخطيط البرامجي في ضوء برامج التنمية المحلية المطوّرة، والذي يُنفذ بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر، بهدف تطوير آليات التخطيط وربطها بالتنفيذ لتحقيق الكفاءة والاستدامة في تنفيذ المشروعات.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز التنمية المحلية بسقارة، أن المركز يواصل دوره المحوري في إعداد وتأهيل القيادات المحلية ورفع كفاءتها الفنية والإدارية، ويعمل على تطوير برامجه التدريبية بشكل مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ومتطلبات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية التي ينفذها المركز يتم تصميمها بناءً على احتياجات المحافظات وتحديات العمل الميداني، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

