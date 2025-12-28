جامعة القاهرة تنظم رحلة لطلاب «من أجل مصر» إلى سيناء

18 حجم الخط

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة القاهرة، وبالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، زيارة لفوج من طلاب جامعة القاهرة (أسرة طلاب من أجل مصر) إلى أرض سيناء، وذلك على مدار أربعة أيام، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

جاء،ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة طلاب الجامعات المصرية إلى أرض سيناء الحبيبة.

دعم الوعي الوطني لدى طلاب الجامعات

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بأن تنظيم هذه الزيارة يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الوعي الوطني لدى الطلاب، وتعريفهم بحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها أرض سيناء، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء شخصية الطالب وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن، وربط الأجيال الجديدة بتاريخ مصر الوطني وتضحيات قواتها المسلحة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، أن زيارة وفد طلاب «من أجل مصر» بجامعة القاهرة إلى أرض سيناء المباركة تهدف إلى تعريف الطلاب بالمشروعات القومية المنفذة على أرض سيناء، والاطلاع على جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب زيارة المزارات العسكرية، والتعرف على بطولات القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك ضمن برنامج تثقيفي وتدريبي متكامل يسهم في تنمية الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء والولاء.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الفوج الطلابي رافقه عدد من القيادات الجامعية والتنفيذية.

